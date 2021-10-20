Наталья Поклонская показала фото в новом мундире посла в Кабо-Верде

Основным элементом форменной одежды является двубортный шерстяной пиджак с позолоченным шитьем на воротнике. Фото: Инстаграм/ Наталья Поклонская

Бывший депутат Госдумы России Наталья Поклонская, которую не так давно назначили послом в республике Кабо-Верде, что на Островах Зеленого мыса, выложила в сеть фотографию в новой дипломатической форме.

Снимки Поклонская решила загадочно оставить без комментариев, зато восхищенные подписчики уже написали сотню комплиментов:

- Счастья тебе! Какая миленькая, - пишут одни.

- Форма Вам к лицу!, - подхватывают другие. Некоторым все же хотелось узнать больше подробностей из жизни нового посла:

- А юбку выдали и галстук? А Африка из окошка видна?, - интересуются подписчики.

Напомним, бывшего прокурора республики Поклонскую назначили послом в африканской стране Кабо-Верде. Сама она призналась, что была очень рада новой должности, так как ее всегда привлекала дипломатическая служба.

В Республику Кабо-Верде, которая расположена в Западной Африке, Поклонская готова отправиться «хоть завтра», но подготовка полного переезда может занять несколько недель, поэтому переезд запланирован на конец октября.

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