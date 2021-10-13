Поклонская стала послом России в африканской республике Кабо-Верде

Раньше Наталья Поклонская занимала должность главного прокурора Крыма Фото: Архив "КП"

Бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Государственной думы Наталью Поклонскую назначили послом в африканской стране Кабо-Верде. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

- Назначить Поклонскую Наталью Владимировну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде, - говорится в тексте документа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

По словам бывшего прокурора, она очень рада новой должности, так как ее всегда привлекала дипломатическая служба. В Республику Кабо-Верде, которая расположена в Западной Африке, Поклонская готова отправиться «хоть завтра», но подготовка полного переезда может занять несколько недель.

Напомним, впервые перед камерами в должности главного прокурора Крыма Наталья Поклонская появилась в марте 2014 года. Спустя два года ее избрали депутатом Государственной Думы седьмого созыва, в котором она сначала возглавляла комиссию по контролю за доходами депутатов, а потом стала заместителем комитета по международным делам.

Летом 2021 года перед выборами в Госдуму Поклонская заявила, что снимает свою кандидатуру с предварительного голосования партии «Единая России». По ее словам, она приняла такое решение из-за перехода на новую работу, однако из-за какой, никто не знал.

Предположения о том, что бывшего прокурора могут назначить послом в Кабо-Верде, появились в интернете уже в конце лета.

Республика Кабо-Верде находится в Западной Африке в Атлантическом океане на островах Зеленого Мыса, которые представляют собой архипелаг из 18 островов. Ранее послом России в этой стране должность посла занимал Владимир Соколенко.

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