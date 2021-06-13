«Выход из зоны комфорта»: Поклонская рассказала, почему не будет баллотироваться в Госдуму

Праймериз «Единой России» проходили на полуострове с 24 по 30 мая Фото: Архив "КП"

Отказ от участия в предстоящих парламентских выборах и переход на другую работу – своеобразный выход из зоны комфортно. Такое мнение выразила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

Ранее Поклонская объявила о том, что не будет участвовать в парламентский выборах. Она отметила, что ее выбор нужно расценивать не как завершение политической карьеры, а как желание получить новый опыт, который будет полезен для дальнейшей карьеры.

- Причиной снятия с участия в выборах явилось мое решение о переходе на другую работу, не связанную с работой депутата, но интересную для меня. Перемены в жизни - это всегда сложный период. Можно сказать, это своеобразный выход из зоны комфорта. Но это и есть саморазвитие, - сказала Поклонская РИА-новости.

По ее словам, если она будет находиться без движения и развития, то ничего хорошего она не сможет принести стране людям. Поэтому для того, чтобы быть полезной людям, она приняла решение идти дальше.

Напомним, праймериз «Единой России» проходили на полуострове с 24 по 30 мая. По итогам внутрипартийных выборов партия должна была отобрать кандидатов в Госдуму от Крыма. Среди прочих в гонке участвовали действующие депутаты Константин Бахарев и Михаил Шеремет, депутат госсовета Республики Крым Алексей Черняк и вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Скоро увидимся»: Наталья Поклонская отказалась от участия в выборах в Госдуму

Экс-прокурор Крыма переходит на новую работу (подробнее)

Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с Форосским парком в Крыму

Депутат Госдумы дала интервью Радио «Комсомольская правда» (подробнее)