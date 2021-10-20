В севастопольском Центре УЗИ расширяют предложения ультразвуковых исследований

Фото: Архив "КП"

Инновационная ультразвуковая система в совокупности с экспертной УЗ-диагностикой, проводимой в Центре УЗИ, не уступает передовым технологиям в медицине и открыто заявляет о сильнейшей конкурентоспособности среди медицинских учреждений г. Севастополя и России.

Надежные аппараты экспертного класса, позволяющие получить диагностически ценные изображения, даже для наиболее сложных пациентов, выбирают высококвалифицированные специалисты-эксперты Центра УЗИ.

Для тех, кто ценит качество изображений и надежность клинических решений, главным подспорьем станет высокое достоинство оборудования. В Центре УЗИ представлено три аппарата немецкого производителя Siemens - лучшего УЗИ-аппарата для высокоточной допплерографии сосудов.

УЗ-сканирование с применением новейших методик, выявление решающего критерия определения болезни - с этим превосходно справляется в грамотных руках врачей-УЗД новейший аппарат Центра Philips. Преимущество данной машины - наличие постоянного волнового доплера, который необходим при исследовании высокоскоростных потоков в области стенозов и артерио-венозных шунтов.

Примечательно и то, что в Центре УЗИ продолжают расширять предложения ультразвуковых исследований.

Этой осенью новинкой стал уникальный миниатюрный, и пока что единственный в г. Севастополь, УЗИ-датчик Lp15-7io, который значительно облегчает исследование мелких суставов и труднодоступных участков.

УЗИ-датчик последнего поколения в руках профессионала - врача травматолога-ортопеда Центра УЗИ позволяет детально исследовать и оценить в движении в реальном времени мягкие ткани тела, мелкие кровеносные сосуды, а также повышает возможности диагностики при исследовании мелких суставов в кистях рук, стопах ног, особенно при наличии артрита, других воспалительных процессов и микротравмах.

Шагая в ногу со временем, оперативная и высокоточная диагностика экспертного класса по конкурентоспособным ценам становится все более доступной для севастопольцев, и это то, чего у Центра УЗИ не отнять.