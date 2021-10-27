Серым по белому: Почему от антиковидных ограничений в Крыму выигрывает теневой туристический сектор

Официальный бизнес более уязвим, чем сектор полулегальный Фото: Анна КИРИЕНКО

«Белый бизнес страдает, а серый только потирает руки», «люди уходят, говорят, что мы все скоро закроемся», «нас проверяют несколько раз в неделю, соседей с вывеской “сдаю жилье” ни разу». Профессиональные сообщества в социальных сетях трясет от негодования. Отработав без справок и ограничений летний сезон, крымские отельеры рассчитывали на хорошую загрузку вплоть до середины ноября. Но «бархатный сезон» не задался погодой, а ноябрьские праздники - новыми ограничениями, призванными остановить распространение коронавируса.

КОМУ ОТ QR ХОРОШО

Весной 2020 года была схожая ситуация. На фоне закрытия зарубежных направлений крымский туристический сектор ждал небывалого роста туристического потока, когда в апреле объявили мораторий на прием гостей в отелях и исключительно внешнем обслуживании в объектах общепита. Тогда гостиничная сфера, кафе и рестораны вошли в перечень наиболее пострадавших от локдауна с возможностью отсрочки обязательных платежей и какой-никакой, но помощью бюджета на каждого официально работающего. Теперь история повторилась, но уже в более сжатом виде: локдауна нет, но есть ему подобные ограничения; сорвана бронь на ноябрьские, а не майские праздники; льгот и отсрочек пока не предвидится.

- После введения ограничений, а именно QR-кодов с дополнением ПЦР-тестов, мы видим небольшой отток в бронировании на ближайшие даты, а также отмены коротких бронирований на ближайшие дни заезда, поскольку гости физически не успевают сделать ПЦР-тесты в столь сжатые сроки, - рассказал КП-Крым директор по продажам отеля Riviera Sunrise Resort&SPA Александр Дементьев. - Есть небольшая волна недовольства гостей, которые не смогли приехать в связи с введением новых ограничений, но есть и волна положительных отзывов, поскольку после новых требований гости стали бронировать отдых, зная, что в отеле будет безопасно.

СИДИТЕ ДОМА

В целом на отток бронирований сетуют все отели, что связано с коротким промежутком времени между введением новых требований и датами заезда. Насколько отказников без QR-кодов перекрывают искатели ковид-фри зоны, пока сказать сложно - уровень бронирования меняется ежедневно, и выдавать аналитику в объектах размещения готовы уже ближе к началу ноября. Однако уже отчетливо виден провал бронирования на новогодние праздники, поскольку не только туристы, но и сами отельеры не понимают и не предполагают, что могут гарантировано включать в новогоднюю программу, и не придется ли постояльцам поднимать бокалы под бой курантов в номерах. В профильном министерстве рекомендуют следить за указами главы Крыма, чтобы ориентироваться в новых ограничениях.

- По вопросам заселения - все предельно четко прописано в указе главы республики, - комментирует ситуацию с нововведениями министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. - Хочу отметить, что дни каникул нам даны не столько для отдыха, сколько для того, чтобы ограничить контакты, разорвать цепочки заражения и ответственно отнестись ко всем дополнительным ограничениям.

В Минкурортов Крыма уверены, что введение QR-кодов и ПЦР-тестов для поселения в официальные объекты размещения не влияют на загрузку, которая в премиальном сегменте достигает 80%, гостиниц уровня трех-четырех «звезд» в среднем 70-80%.

ФЛЭТ ЭНД СКВОТ

Данные сервисов бронирования курортного жилья показывают, что опасения отельеров не напрасны. На фоне ограничительных мер в официальном гостевом секторе неофициальный «собирает сливки»: анализ сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru показал трехкратный рост цен на отдых в Крыму. Сектор арендного жилья и небольших гостевых домов не имеет нагрузки в виде QR-кодов и ПЦР-тестов, поэтому показатели здесь веселее - на период с 30 октября по 15 ноября спрос у туристов увеличился втрое (+200% относительно 2020 года и +260% относительно 2019 года). Также увеличился спрос в два раза на бронирование жилья на новогодние каникулы в Крым (+95% относительно 2020 года и +195% относительно 2019 года).

По статистике Tvil.ru, в топ-10 популярных городов, куда можно поехать вдвоем в ноябре, вошли семь городов Крыма: Ялта, Севастополь, Алушта, Феодосия, Симферополь, Евпатория и Бахчисарай.

- Ялта, Севастополь, Феодосия, Алушта и Евпатория входят в десятку популярных городов Крыма, где планируют отдохнуть на Новый год-2022 российские туристы, - отметила КП-Крым директор по развитию и коммуникациям сервиса бронирования курортного жилья Tvil.ru Оксана Шустикова. - Они бронируют жилье на новогодние каникулы от 4 до 9 ночей и тратят на проживание от 2 до 4 тысячи рублей в сутки.

При этом в сервисе бронирования отметили, что аналитику после введения QR-кодов для посещения большинства закрытых общественных пространств в Крыму готовы предоставить ближе к началу первой нерабочей недели ноября.

Напомним, для поселения в официальные объекты размещения в Крыму с 25 октября необходимо предъявить QR-код сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до даты заезда.

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