ТОП-5 доставок популярной еды в Крыму

Набор суши и роллов от Сенсея. Фото: «Miyagi Family»

Всего несколько лет назад, набирая номер службы доставки, мы выбирали только, с чем будут роллы - с лососем или угрем, и какого диаметра будет пицца - побольше или поменьше. Сегодня заказать на дом можно практически все: сделайте всего пару касаний на экране смартфона, и вам могут привезти торт к праздничному событию, набор продуктов из супермаркета, и даже одну бутылочку воды, если пожелаете.

Сервисы доставки еды за последние годы стали занимать заметное место в нашей повседневной жизни. Мощный скачек на рынке услуг доставки еды связан и с пандемией, ведь у офисных сотрудников, перешедших работать «на удаленку», не всегда остается время на приготовление замысловатых блюд. Но основной причиной воспользоваться таким сервисом остается праздник, а самыми популярными заказами, по прежнему - суши, пицца и роллы.

Согласитесь, приятно порадовать своих близких огромным сетом из многообразных роллов, или провести осенний вечер со второй половинкой, наслаждаясь любимым фильмом и вкусной пиццей с тягучим сыром и хрустящей корочкой. И все мы знаем, как легко портятся такие вечера - слишком долгое ожидание доставки, невкусная еда, или «извините, мы забыли положить палочки и соус». Чтобы избежать неприятных ситуаций, важно выбирать только проверенные службы доставки еды, которые вовремя привезут заказ и порадуют качеством блюд. Мы подготовили топ-5 самых популярных сервисов доставки в Крыму, внимательно изучив которые, вы избавите себя от лишних переживаний и не останетесь голодными.

№1 - Сенсей вкуса «Miyagi Family» готов порадовать своими идеальными сочетаниями вкусов блюд не только в ресторанах, но и у вас дома или в офисе! Уже шестой год команда не устает радовать своих посетителей доставкой шикарных блюд от Сенсея. И доказательство тому – большая армия (более 300 000 чел.) благодарных, довольных и сытых посетителей и клиентов, которые предпочитают заказать суши или другие блюда на дом.

Многочисленные отзывы о работе сети являются не только показателем хорошей работы, но и своеобразным генератором идей по совершенствованию и введению новых блюд в меню. Все блюда отличаются отменными вкусовыми качествами, оригинальными рецептурами и доступной ценой. Благодаря дружному коллективу профессионалов и их слаженной работе, все заказы выполняются оперативно, а доставка суши, пиццы, роллов по городу – бесплатно.

Заказать суши на дом можно в Симферополе, Севастополе и Ялте. Минимальная сумма заказа составит всего 600 рублей. Для доставки в Инкерман вам нужно будет сделать минимальный заказ на 1200 рублей, в Штурмовое и Сахарную головку - от 1500 рублей, в Балаклаву - от 2000 рублей. В Большую Ялту вам доставят еду при минимальном заказе от 750 рублей. Для тех, кто любит полакомиться ночью тоже хорошая информация: «Miyagi Family» доставляют еду с 10:00 аж до 02:00.

В команде «Miyagi Family» работают только профессионалы своего дела. Вы можете быть уверены в качестве блюда, так как в этом ресторане соблюдаются установленные стандарты и используется профессиональное дорогое оборудование для его приготовления. На кухне этих ресторанов всегда только свежие и качественные продукты. Вы можете заказать на дом пиццу, суши, роллы, вок и много других вкусных блюд. К тому же, «Miyagi Family» создает восхитительные десерты, которые точно не оставят равнодушной вашу вторую половинку.

Заказать суши можно прямо сейчас, позвонив по телефонам: +79788292009, +79785552363, или скачав мобильное приложение. Если выберешь приложение, получишь приятный подарок - вкуснейший ролл с лососем бесплатно!

Атмосфера ресторана «Miyagi Family». Фото: «Miyagi Family»

№2 - «Автор Суши» самая молодая служба доставки в Симферополе. Доставки в Севастополь и другие города Крыма у ресторана пока нет. «Автор Суши» в меню доставки представляет японскую и итальянскую кухни, а также бургеры, вок, блины. Прием заказов с 09:00 до 01:00.

№3 - «Мидия» - доставляют пиццу, суши, роллы, вок и блюда на мангале. Доставка осуществляется только в Симферополе. Ресторан принимает заказы на доставку с 10:00 до 23:00.

№4 - «Суши Фабрика» - суши, роллы, супы и блюда вок. Ресторан доставляет еду только по Симферополю с 10:00 до 23:00.

№5 - «FARFOR» - это федеральная франшиза. Доставляют еду с 10:00 до 22:00. В меню пироги, пицца, роллы, суши и вок.

Прием пищи - это целое искусство, настоящее удовольствие, в котором вы не должны себе отказывать. Выбирайте вкусную еду и заказывайте ее в проверенных ресторанах и тогда ваш вечер будет обречен быть прекрасным!