В Крыму продолжается призывная кампания: больше 200 новобранцев отправили во Владикавказ

Некоторых крымчан отправят служить в регионы Южного военного округа Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму продолжается осенняя призывная кампания. Так, 29 октября больше 200 призывников отправили во Владикавказ. Об этом КП-Крым сообщил Сергей Давиденко, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Крым.

Военные проводят перекличку Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Сегодня отправили служить больше 200 призывников из Крыма во Владикавказ. Планируем еще отправлять парней на службу в регионы Южного военного округа, - уточнил Сергей Давиденко.

Генеральное построение Фото: Виталий ПАРУБОВ

Отметим, что осенняя призывная кампания началась с 1 октября. Сборы продлятся до 31 октября текущего года. Большинству крымчан повезло, ведь они останутся служить на полуострове. Всего призовут на службу в армии во время осеннего призыва свыше 127 тысяч жителей республики.

Большинство крымчан будет служить на полуострове Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Для крымчан есть привилегия - это решение нашего главнокомандующего, по которому основная масса ребят останется служить в Крыму, - сообщил Военный комиссар Республики Крым Юрий Лымарь.

Больше 127 тысяч крымчан призовут в армию этой осенью Фото: Виталий ПАРУБОВ

Также военком подчеркнул, что уже второй год призывная компания идет с соблюдением всех антиковидных мер - при прохождении районной медицинской комиссии парни проходят первое ПЦР-тестирование на ковид. Кроме того, их тестируют по прибытии в республиканский сборный пункт перед отправкой в войска. Когда новобранцы прибывают в военные части, они на две недели попадают в карантин и живут отдельно от других военнослужащих. И если никаких признаков ОРВИ за это время не обнаружится, они попадают в часть.

Будущие военнослужащие проходят двойное тестирование на ковид Фото: Виталий ПАРУБОВ

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