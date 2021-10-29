В Крыму продолжается призывная кампания: больше 200 новобранцев отправили во Владикавказ

Некоторых крымчан отправят служить в регионы Южного военного округа
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В Крыму продолжается осенняя призывная кампания. Так, 29 октября больше 200 призывников отправили во Владикавказ. Об этом КП-Крым сообщил Сергей Давиденко, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Крым.
Военные проводят перекличку
Фото: Виталий ПАРУБОВ
- Сегодня отправили служить больше 200 призывников из Крыма во Владикавказ. Планируем еще отправлять парней на службу в регионы Южного военного округа, - уточнил Сергей Давиденко.
Генеральное построение
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Отметим, что осенняя призывная кампания началась с 1 октября. Сборы продлятся до 31 октября текущего года. Большинству крымчан повезло, ведь они останутся служить на полуострове. Всего призовут на службу в армии во время осеннего призыва свыше 127 тысяч жителей республики.
Большинство крымчан будет служить на полуострове
Фото: Виталий ПАРУБОВ
- Для крымчан есть привилегия - это решение нашего главнокомандующего, по которому основная масса ребят останется служить в Крыму, - сообщил Военный комиссар Республики Крым Юрий Лымарь.
Больше 127 тысяч крымчан призовут в армию этой осенью
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Также военком подчеркнул, что уже второй год призывная компания идет с соблюдением всех антиковидных мер - при прохождении районной медицинской комиссии парни проходят первое ПЦР-тестирование на ковид. Кроме того, их тестируют по прибытии в республиканский сборный пункт перед отправкой в войска. Когда новобранцы прибывают в военные части, они на две недели попадают в карантин и живут отдельно от других военнослужащих. И если никаких признаков ОРВИ за это время не обнаружится, они попадают в часть.
Будущие военнослужащие проходят двойное тестирование на ковид
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крымские призывники останутся служить на полуострове из-за COVID-19
С 1 октября стартовала осенняя призывная кампания (подробнее)
Свыше 127 тысяч крымчан в этом году будут призваны в армию
Молодые люди могут обучиться высокооплачиваемой профессии (подробнее)