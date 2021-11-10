Крымские ученые создают трехмерную модель пещеры Красной

Спелеологи изучат пещеру Красную. Фото: пресс-служба Крымского федерального университета

Российские спелеологи занялись вплотную цифровой топографической съемкой пещеры Красной на склоне Долгоруковской яйлы, недалеко от поселка Перевальный Симферопольского района Крыма. Попутно идет с трехмерной съемкой рельефа Долгоруковского массива Крыма.

На сегодняшний день съемка пещеры выполнена на 30 процентов.

Специалисты отмечают, что создание трехмерной топокарты крайне важно для понимания процессов формирования воды в пещере.

- Пещера Красная - это ключевой объект для создания стационара по водной безопасности Крыма, - сообщил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадий Самохин, отметив, «чтобы сделать модельные полигоны для исследования карстовой составляющей водного баланса Крыма, крайне важно найти такой хорошо изученный массив».

Дайверы исследовали затопленные части пещеры. Фото: пресс-служба Крымского федерального университета

Вот и ученые сделали ставку на пещеру Красная, которая уже неплохо изучена.

- У нас есть данные по гидрологии, есть топографическая карта пещеры, но сейчас мы работаем над созданием трехмерной модели. Она даст понимание об объеме массива, что крайне важно для разработки водной безопасности Крыма, - рассказал Самохин.

Дел много: специалисты хотят детально прорисовать морфологические элементы залов и галерей пещеры с указанием водных потоков, натечных образований, обвальных отложений, перспективных для прохождения неизвестных частей пещеры.

Не обошлось и без небольших, но все открытий: спелеологи задокументировали новые части пещеры Красной, открыли 50 метров ходов и выявили точки предполагаемых верхних входов. Внесли свою лепту и дайверы, которые изучили полностью затопленные части пещеры и обозначили ходы, перекрытые песком и другими породами.

Участниками научно-исследовательской экспедиции стали свыше 50 человек из Крыма, Москвы, Уфы, Самары, Смоленска, Красноярска и Перми.Фото: пресс-служба Крымского федерального университета

КСТАТИ

Участниками научно-исследовательской экспедиции стали свыше 50 человек из Крыма, Москвы, Уфы, Самары, Смоленска, Красноярска и Перми. Организаторы - Российский союз спелеологов, Крымский федеральный университет и Русское географическое общество при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

Топографические работы, которые являются составной частью проекта Крымского федерального университета «Цифровой Крым», планируют завершить до конца 2022 года.

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