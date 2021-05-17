Музыка из-под земли: В пещере «Мраморная» стартовал пятый сезон концертов

Своды "Обвального зала" буд-то созданы природой для концертов камерной музыки Фото: Анна КИРИЕНКО

Пятый концертный сезон стартовал в одном из природных чудес Крыма - пещере «Мраморная». С 2017 года камерный оркестр Крымской государственной филармонии выступает в «Обвальном зале» на глубине 63 метра под землей.

Еще в советское время в пещере «Мраморная» проходили концерты и даже фестивали камерной музыки. Естественный природный зал купольной формы, где слух улавливает малейшие нюансы исполнения, сталактиты и сталагмиты, выполняющие роль мраморных колон, всеобъемлющая тишина, лишенная звуков живой природы и замедленное течение времени вдохновили художественного руководителя и главного дирижера камерного оркестра Дениса Карлова на возрождение концертов классической музыки.

В пещере не используют звукоусилительную аппаратуру и громкие инструменты Фото: Анна КИРИЕНКО

- И вот мы уже открываем пятый сезон концертов «Под сводами пещеры «Мраморная», - подчеркнул он в комментарии КП-Крым. - За это время на подземной цене выступили больше 50 исполнителей, сыграны сотни композиций и десятки программ. В этом году мы подготовили «Звуковой сплав» из разных стилей музыки: я подобрал такие произведения, которые хоть и относятся к разным эпохам, но совпадают по темпоритму, и классика перекликается с рок-хитами. Вот это путешествие сквозь время под пещерными сводами мы подготовили для наших зрителей в этом сезоне.

Пятый концертный сезон станет сплавом хитов классики и рока Фото: Анна КИРИЕНКО

В прошлом году все выступления камерный оркестр проводил в онлайн формате и с нетерпением ждал возврата под своды пещеры «Мраморная». За это время артистам пошили новые утепленные концертные наряды - температура в галерее подземных залов и переходов не поднимается выше +9°с, а влажность всегда максимально приближена к 100%. По этой причине артисты загодя не спускают инструменты вниз, чтобы минимизировать влияние на них условий пещеры. Уж традиционно в концертной программе не используются духовые и ударные - камерный оркестр задействует, в основном, струнные инструменты.

- По наполнению в этом сезоне будем придерживаться инструментальной музыки, - заверил Карлов. - Готовим новые произведения из русского рока, и в следующей программе прозвучит одна из композиций группы «Би-2». Наши международные проекты под вопросом из-за пандемии, и по этой же причине наполняемость зала в этом концертном сезоне ограничена 104 зрителями.

Маэстро Денис Карлов в финале "запилил соляру" в Smoke On The Water Фото: Анна КИРИЕНКО

В этом концертном сезоне камерный оркестр планирует спускаться под землю вместе со зрителями дважды в месяц. Ценителям произведений Моцарта, Грига, Мусоргского, а также знаменитых рок-групп Metallica, Scorpions, Nirvana, Queen, Deep Purple стоит заранее побеспокоиться о билетах - на следующий концерт 6 июня уже нет мест. Продажа ведется онлайн на сайте Крымской филармонии.

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