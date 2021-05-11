Больше полумиллиона туристов приехали в Крым на майские праздники

На майские праздники в Крым приехали 520 тысяч человек Фото: Анна КИРИЕНКО

В период майских праздников в Крыму отдохнули 520 тысяч человек. Турпоток с 29 апреля по 10 мая включительно на 72% превысил показатели доковидного 2019 года и стал рекордным за весь постсоветский период.

- Туристов принимали около 700 официально зарегистрированных средств размещения, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Средняя загрузка работающих средств размещения превысила 70%, в отдельных регионах этот показатель превышал 80-85%. При этом пятизвездочные отели в среднем были загружены на 95%, отели 4 звезды - на 90%, 3 звезды - на более чем 75%.

Впервые автомобильным транспортом через Крымский мост прибыло 75% от общего числа отдыхающих. Доля автотуристов в этом году выросла на 19% в сравнении с майскими праздниками 2019 года. Еще 20% гостей прибыли авиатранспортом, 4% - по железной дороге, менее 1% - через границу с Украиной.

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По информации пресс-службы аэропорта «Симферополь», пассажиропоток в майские праздники увеличился на 68% к показателям 2019 года. Через «воздушную гавань» Крыма прошло 190 тысяч человек, что стало рекордом для современной истории аэропорта. В пиковый период 10 мая аэропорт обслужил 21 тысячу 377 человек, 200 рейсов на прилет и вылет.

Всего в период праздников полеты в Крым выполняли 11 авиакомпаний по 38 направлениям. В июне маршрутная сеть увеличится до 59 направлений, а число авиакомпаний – до 15.

Напомним, власти Крыма прогнозируют рекордное число отдыхающих в этом году. Курорты полуострова посетят больше 8 миллионов человек.

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