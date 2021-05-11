В троллейбусах между Симферополем и Ялтой запустят экскурсионное сопровождение

Троллейбусная трасса между Симферополем и Ялтой вошла в Книгу рекордоа Гиннесса. Фото: Крымтроллейбус

В Крыму этим летом в троллейбусах междугороднего сообщения между Симферополем и Ялтой запустят экскурсионное сопровождение. Электронный гид расскажет пассажирам о наиболее известных памятниках природы и исторических событиях по пути следования транспорта.

- Мы идем в ногу со временем и совместно с Минкурортов Крыма разрабатываем экскурсионный маршрут от Симферополя до Ялты и в обратном направлении, - рассказал КП-Крым первый заместитель генерального директора ГУП «Крымтроллейбус» Вячеслав Мартынов. - Когда-то такую функцию выполняли кондукторы-экскурсоводы. В нашем случае рассказ будет привязан к точкам ГЛОНАСС, чтобы при приближении к объекту голос из динамиков рассказал о Чатыр-Даге, Ангарском перевале, горах Демерджи и Аю-Даг. В обратном направлении точки привязки ГЛОНАСС будут иные, чтобы было интересно ехать и разглядывать из большого и, надеюсь, чистого окна троллейбуса крымские красоты.

В музее "Крымтроллейбуса" отражена эволюция электротранспорта в Крыму. Фото: Крымтроллейбус

С 2014 года «Крымтроллейбус» практически полностью обновил подвижной состав. Среди 247 троллейбусов новенькие «Транс-Альфа», «Тролза», «СВАРЗ». Пенсионерам крымского электротранспорта чешским «Škoda 9Tr» тоже найдется применение. Они служат для обучения будущих водителей троллейбуса, и, в скором времени, станут раритетным транспортом для экскурсий по города полуострова.

- Недавно к нам приезжали коллеги из Севастополя, просили подарить старый троллейбус «Škoda», чтобы модернизировать его начинку и превратить в экскурсионный объект, - уточнил Мартынов.

На самом предприятии действует музей, который рассказывает об уникальном и единственном в своем роде виде транспорта - междугороднем троллейбусе.

Между Симферополем и Ялтой проходит самый протяженный горный троллейбусный маршрут в мире - 86 километров. Этот факт занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Сами троллейбусы тоже стали рекордсменами как самые старые на планете. Во время визита делегации транспортников из Чехии они были поражены, увидев на ходу их «Škoda 9Tr».

Памятник труженику горных трасс в 2012 году установлен на Ангарском перевале, рядом с разворотным троллейбусным кольцом, куда раньше доезжали троллейбусы из Симферополя.

В 80-е годы на Южный берег Крыма от железнодорожного вокзала и из аэропорта летом уходило по 500 рейсов в день, каждые 2 минуты. Сейчас троллейбусы уступили трассу маршруткам и автобусам, поскольку не могут тягаться с ними в скорости. Однако именно этот факт позволяет троллейбусу оставаться одним из самых безопасных и экологичных видов общественного транспорта.

Чешские «Škoda» перевезли 250 миллионов пассажиров в Крыму и удостоились памятника Фото: Архив "КП"

- Троллейбус - один из самых дешевых видов транспорта с точки зрения эксплуатации, и самый экологичный, что в курортном регионе важнейший плюс, - считает Мартынов. - С учетом растущего количества автотуристов и мировой тенденцией перехода на электромобили, такой вид транспорта остается актуальным. Да, когда-то троллейбусы заменят электробусы, не привязанные к контактной сети. Но это перспектива ближайших десятилетий.

Курортная Ялта задумывается о том, чтобы оставить въезд в центр города только для троллейбусов и электробусов. Новые СВАРЗы, которые сейчас перевозят пассажиров на городских и пригородных маршрутах, решено оставить без наружной рекламы, чтобы своей ослепительной белизной они украшали приморский пейзаж. В ближайшее время в Крыму появятся бесконтактные проездные карты, которые будут регистрироваться в системе АСОП наравне с банковскими с такой же оплатой проезда - 17 рублей, против 22 за наличный расчет.

На «Крымтроллейбусе» запустили электронное приложение и WhatsApp-приемную: достаточно навести телефон на Qr-код в салоне, чтобы выйти напрямую на руководство предприятия, высказать претензии, внести предложения или поблагодарить водителя.

В панах «Крымтроллейбуса» - ремонт и модернизация сети на протяжении всего маршрута «Симферополь - Ялта». На строительные работы потратят около 5 миллиардов рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тесно и дорого: Каким будет курортный сезон в Крыму 2021

«Комсомолка» разбиралась в особенностях отдыха на полуострове этим летом (подробнее)

Валидаторы дали сбой: В Симферополе отключилась система безналичной оплаты проезда в транспорте

В Минтрансе уверяют, что дело в программе (подробнее)