Валидаторы дали сбой: В Симферополе отключилась система безналичной оплаты проезда в транспорте

В троллейбусах валидаторы работают Фото: Анна КИРИЕНКО

В Симферополе перестала работать система бесконтактной оплаты проезда на городских автобусных маршрутах. Водители требуют оплачивать проезд наличными, и ссылаются на распоряжение руководства. Пассажиры недовольны понуждением к поиску мелочи и передачам «за проезд» по всему салону.

- Нам сказали отключить валидаторы - я отключил, - объяснил ситуацию водитель городского автобуса №70. - Льготники предъявляют документы, остальные платят по 17 рублей.

В городской администрации о сложившейся ситуации знают. Но переадресовывают в Министерство транспорта Крыма, которое отвечает за бесконтактную систему оплаты по всей республике. В транспортном ведомстве после недружелюбной беседы сослались на замену программного обеспечения в системе, естественно «для повышения удобства работы»

- Во время обновления произошел сбой, в связи с чем на части терминалов не было возможности начать смену, - прокомментировали ситуацию в Минтрансе и заверили, что по состоянию на 9.30 утра сбой устранен, терминалы начинают работать в штатном режиме.

Тем не менее, часть маршруток продолжает работать на наличной оплате, а сбоев в бесконтактной системе в троллейбусах не было.

Напомним, введение валидаторов в общественном транспорте Крыма откладывали несколько раз из-за необходимости оформить банковскую карту для поездок большому количеству льготников, пользующихся правом бесплатного проезда. Даже установленные в салоне терминалы оплаты водители предпочитали не включать, чтобы взимать наличные. С начала года оплата поездки по безналичному тарифу составляет 17/15 рублей, наличными - 22/20.

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