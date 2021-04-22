Как варят мороженое и что в него кладут: На фабрике под Симферополем запустили экскурсионный маршрут

На фабрике можно попробовать все ингредиенты мороженого Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму осваивают новое направление индустрии гостеприимства - промышленный туризм. На фабрике мороженого под Симферополем запустили экскурсионный маршрут с применением технологий виртуальной реальности и дегустацией всех основных компонентов десерта по отдельности, а еще в виде готового продукта.

Официально экскурсионный маршрут на фабрике мороженого «Доброе» открыли 22 апреля. Но практику знакомить потребителей с процессом приготовления лакомства здесь внедрили еще раньше, начиная с экскурсий для торговых партнеров и их детей.

На этикетке для потребителей Китая изображен медвежонок и панда Фото: Анна КИРИЕНКО

- На стадии планирования фабрики сразу закладывалась идея проведения экскурсий, - говорит заместитель генерального директора фабрики мороженого Виталий Хамула. - Здесь поработали ландшафтные дизайнеры, была выстроена обзорная галерея, дегустационный зал. Сейчас закупили виар-шлемы для виртуальной экскурсии.

На складе мороженое хранится при температуре до -28 сº Фото: Анна КИРИЕНКО

Сейчас на фабрике производят по 18 тонн мороженого в день. В ассортименте более 100 видов. Процесс растягивается на несколько суток, поскольку главная задача при приготовлении этого десерта - тщательно соединить все ингредиенты и насытить массу воздухом, ведь 80% мороженого это воздушные пузырьки.

В огромных емкостях будущее эскимо и пломбир остывают после смешивания при температуре 50сº и по мороженопроводу поступают в цех для упаковки. Оттуда готовый продукт отправляют на холодильный склад, где он хранится до поступления в торговую сеть. Или отправляется в дальний путь до Киргизии, Казахстана или Китая. В «Поднебесной» особенно ценят крымский пломбир - белый, с шоколадной крошкой и клубничный. Туда его доставляют по морю в 40-футовых контейнерах.

В таких емкостях мороженое остывает Фото: Анна КИРИЕНКО

- Экскурсии больше востребованы у детей, и чаще всего их интересует главный вопрос - едят ли мороженое работники фабрики, и что будет, если мороженое упадет с конвейера, - рассказывает организатор экскурсионных туров на производство Ирина Русанова. - Промышленный туризм - это всесезонное направление, и фабрика мороженого один из универсальных объектов, интересных как для детей, так и для взрослых.

Так выглядит мороженопровод Фото: Анна КИРИЕНКО

Даже руководство Крыма, как выяснилось, любит полакомиться мороженым. Супруга главы республики Елена Аксенова рассказала, что много лет сама готовит своим родным этот десерт - обычно за ужином семья Аксеновых может управиться с полутора килограммовым запасом мороженого.

- Сергей Валерьевич очень любит домашнее мороженое из смеси обычного молока и топленого, без всяких добавок и наполнителей, - поделилась Елена Аксенова предпочтениями первого лица Крыма. - А вообще используем сакское молоко и белорусскую сгущенку.

Елена Аксенова наблюдает, как делают мороженое на фабрике. Дома готовит его сама Фото: Анна КИРИЕНКО

В промышленном приготовлении мороженого используется более 30 ингредиентов, которые можно попробовать на дегустации по отдельности, и оценить их сочетание в уже готовом продукте.

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