Воздух свободы глэмпинга: Почему отдых в шатрах и щитовых домиках становится популярнее отелей

Отдых на природе в комфортных условиях выбирают жители больших городов Фото: Анна КИРИЕНКО

Глэмпинг как вид отдыха набирает популярность в Крыму. По сути, это реплика баз отдыха у моря с легкими фанерными домиками и общей столовой, но уже в современном прочтении - с концепцией, комфортом, wi-fi и авторской кухней.

Специалисты туристического рынка объясняют рост популярности глэмпингов высоким спросом на уединение, отдых в природных ландшафтах и эстетикой минимализма.

- Мы действительно считаем, что глэмпинги оттянут от гостиниц очень много, - говорит генеральный директор компании UPRO GROUP (Санкт-Петербург) Тамара Черных. - Идет рост интереса к необычным уникальным местам, где в два счета не построить отель, но поставить глэмпинг вполне возможно.

Такой домик в сутки обойдется в 8 тысяч рублей. Фото: Глэмпинг Extreme Крым

От кемпинга и палаточного лагеря глэмпинг отличается высоким уровнем комфорта. Ночевать здесь придется не в спальнике, а на кровати с ортопедическим матрасом, спасаться от жары не экранирующим щитом из фольги, а кондиционером, готовить еду не на горелке, а в оборудованной всем необходимым кухне. В некоторых глэмпингах готовы предложить авторские сеты шеф-поваров ресторанов Москвы, которых в сезон приглашают поработать в Крыму.

- Гости готовы платить достаточно большой чек за проживание в горах, в лесу, но чтобы уровень обслуживания на этих территориях был достаточно высокий, - отмечает руководитель Ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная. - Раньше Крым на это не ориентировался, но теперь за счет глэмпингов крупные отели увеличивают номерной фонд в период высокого сезона, привязывая их к уже существующим сетям электро- и водоснабжения.

Главным преимуществом глэмпинга является то, что по документам это не объект строительства, а аренда оборудования, и его не надо сдавать в эксплуатацию. Как правило, глэмпинг открывается в живописном месте, где нет большого скопления людей. Жилые модули располагаются автономно на определенном расстоянии друг от друга. Все время, кроме сна, гости проводят на свежем воздухе. При глэмпинге действует организованная парковка, чтобы постояльцы имели возможность путешествовать на личных автомобилях. Но в целом требования гостей к глэмпингу ниже, чем к отелю, и использование привозной воды и модульных душевых с туалетами никого не возмущает.

- Есть возможность размещать такую инфраструктуру на землях сельхозназначения в рамках развития экологического туризма, - подчеркивает Возная. - Это особенно важно для коллаборации с фермерскими хозяйствами, которые рассматривают возможность побочного заработка.

К маю в Крыму откроются около 20 глэмпингов, из них 6 пока не вышли в публичное поле. Помимо глэмпинга на въезде в Евпатории и «Оленевка Village» на мысе Тарханкут, комфортабельные модульные базы отдыха появятся в Зеленогорье, Малореченском, Щелкино, Штормовом, в Алуште и в Бахчисарайском районе. Где-то гостям предлагают шатры, где-то - яранги и юрты. Но в основном это щитовые домики, рассчитанные на компанию от 4 человек и стоимостью от 8 тысяч рублей в сутки. Спрос на них очень велик, и первые откроются уже в конце апреля.

- В Крыму мало отелей, ориентированных на отдых с домашними питомцами, тогда как этот запрос входит в топ-10 часто задаваемых при бронировании жилья, - отмечает директор по развитию и коммуникациям сервиса бронирования курортного жилья Tvil.ru Оксана Шустикова. - В глэмпинге этой проблемы нет, и возможность взять с собой на курорт животное является определяющей.

Напомним, ориентация на природу стала фишкой прошлого сезона для vip-туристов. Люди с доходами выше среднего, которые раньше выбирали Италию, Испанию, другие страны Европы, запрашивают vip-уровень походов по горам с ночевкой в благоустроенных эко-усадьбах, с песнями у костра, анимацией и эксклюзивным экскурсионным сопровождением.

В этом году тенденция только усилится за счет желания провести отдых на свежем воздухе и использовать климатические факторы для оздоровления и восстановления после перенесенных инфекционных заболеваний.

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