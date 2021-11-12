В Крыму на диком пляже из песка сыплются человеческие останки

Глиняный склон размывает дождями, и останки падают на пляж. Фото: скриншот из видео

Зрелище не для слабонервных засняли на диком пляже около села Окуневка в Черноморском районе Крыма. Отдыхающие увидели на склоне человеческие останки, впечатанные в глину.

Местные жители задались вопросом, откуда около пляжа взялись человеческие скелеты.

Председатель Окуневского сельского совета Александр Шконда рассказал, что знает об этой проблеме.

- Когда я в 2014 году занял свою должность, уже начал разбираться с этим вопросом. Еще тогда обращался в Комитет по охране культурного наследия, но результата не было. Дождь размывает склон, и захоронения начинают подниматься, - поясняет Шконда КП-Крым.

По его словам, на этот пляж выезжали полицейские, чтобы выяснить, не было ли там совершено убийство.

- Проходила процедура документирования. Силовики выезжали, осматривали останки и определили, что это древние захоронения. Значит, там никого не убили и не закопали, - поясняет глава сельсовета. - Есть единственная могила, в которой якобы захоронен мусульманский святой.

По словам Шконды, у моря находится древнее кладбище довоенного периода. Однако возраст захоронений определить трудно, потому что в официальных источниках о нем нет информации.

- Говорят, что это караимское кладбище, но раскопки там пока никто не проводил. Кроме того, этот участок находится за границей населенного пункта, и никаких прав у сельсовета на эту землю нет, - отмечает Александр Шконда.

При Украине участки были размечены под строительство домов. У владельцев на руках есть украинские акты на право собственности на землю. Правда, стройматериалы лежат там уже десять лет. Видимо, собственники не хотят строить дома на костях предков.

Глава сельсовета планирует отправить повторное обращение в Министерство культуры Крыма.

- Департамент государственной охраны культурного наследия рассмотрит это обращение, специалисты Департамента государственной охраны культурного наследия обязательно выедут на место, чтобы осмотреть его. Сейчас этот участок не является объектом культурного наследия, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Министерства культуры РК.

История, когда на месте стройки находят древние захоронения и артефакты, не нова. В Бахчисарае обнаружили могильник времен позднескифской культуры и Эпохи Великого переселения народов. Несмотря на то, что большая часть могильников была разграблена, исследователям удалось найти сотни древних артефактов, часть из которых была представлена в 2014 году на выставке «Крым. Золотые секреты Черного моря» в археологическом музее Алларда Пирсона Университета Амстердама.

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