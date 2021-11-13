На автодороге Севастополь - Ялта в ДТП пострадало 12 человек

Авария произошла утром 13 ноября. Фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

В субботу 13 ноября, в 8.40 утра на 48 километре оживленной автотрассы Севастополь – Ялта произошла серьезная авария.

В УМВД России по г. Севастополю сообщили, что 33-летний водитель, который сидел за рулем легкового автомобиля «Волга» по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения. В итоге отечественное легковое авто столкнулось с микроавтобусом «Мерседес».

В салоне микроавтобуса, которым управлял 30-летний водитель, находилось 8 пассажиров.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Водитель автомобиля «Волга» в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю, отметив, что в настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

Из-за ДТП движение по одной полосе автодороги закрыто. Проводится проверка всех обстоятельств инцидента.

На горной дороге между Ялтой и Севастополем, нужно отметить, нередко происходят серьезные аварии, которые калечат людей, уносят человеческие жизни.

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