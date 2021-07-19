В Севастополе произошло смертельное ДТП: Пять человек погибло

Авария унесла человеческие жизни. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Вечером на трассе Севастополь - Ялта, что недалеко от горы Гасфорта, где обычно проходит байк-шоу от Хирурга, произошло жуткое ДТП. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, во время аварии погибло пятеро человек.

- Сегодня, 19 июля, примерно в 17.55 на автодороге Ялта – Севастополь, на 64 километре плюс 850 метров, произошло ДТП с участием шести автомобилей. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля совершил столкновение с автомобилями Mercedes и Daewoo, затем с автомобилем Renault, который он протащил примерно метров 700. После самосвал врезался в Hyundai и Nissan, далее совершил наезд на дорожное металлическое ограждение и съехал с дороги в лесные насаждения. В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек погибли, еще трое получили ранения и госпитализированы, - сообщили в ведомстве.

Фото с места ДТП очевидцы выложили в соцсети. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

В соцсети появилась одна из версий ЧП, которая гласит, что у самосвала просто-напросто отказали тормоза.

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