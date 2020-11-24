ДТП на Ангарском перевале в Крыму: В аварии с троллейбусом погибли четыре человека

В лобовом столкновении легковушки и троллейбуса в районе Ангарского перевала погибло 4 человека.

В Крыму на трассе Симферополь - Алушта произошло жуткое ДТП: в лобовом столкновении легкового авто и троллейбуса погибли четыре человека. Авария произошла в районе Ангарского перевала.

По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя машины ВАЗ-2109, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с троллейбусом. Возможной причиной могла стать мокрая дорога.

- В аварии погибли четыре мужчины, пассажиры легкового автомобиля. В троллейбусе никто не пострадал, - сообщили КП-Крым в пресс-службе местного МВД.

По факту аварии проводится проверка. Личность водителя легковушки 1988 года рождения уже установлена. Личности остальных погибших еще предстоит установить.

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