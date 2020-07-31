ДТП в Крыму с участием микроавтобуса и Камаза: Что известно к этому часу

В Крыму по факту смертельного ДТП на трассе «Таврида» возбуждено два уголовных дела. Из 18 человек, которые в момент аварии находились в микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, погибли 9, включая водителя. Еще 9 получили травмы разной степени тяжести.

Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю расследует дело по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей ( ч. 3 ст. 238 УК РФ), Следственное управление МВД - за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч 5 ст. 264 УК РФ). Прокуратура Крыма проверяет перевозчика.

Мироавтобус въехал под груженный прицеп КаМАЗа. Фото: главк МЧС

По уточненным данным, авария произошла 04:50 минут на 167 км + 950 м автодороги «Таврида» у поворота на село Русаковка Белогорского района.

Водитель микроавтобуса, двигаясь со стороны Керчи в направлении Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем КаМАЗ 53229 с полуприцепом.

Водитель и 7 пассажиров Mercedes-Benz погибли на месте аварии. Четверых пострадавших с места аварии доставили в Белогорскую центральную районную больницу. Один из пациентов находился в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней степени тяжести.

Позже одну из пострадавших пассажирок перевезли в Республиканский перинатальный центр, убеременной женщины травмы внутренних органов. Еще двоих пациентов готовят к транспортировке в столицу для оказания квалифицированной помощи.

Фото очевидцев аварии

Шестерых пострадавших сразу доставили в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. К сожалению, несмотря на все усилия врачей и оказываемую медицинскую помощь, один из пациентов умер.

Пятеро находятся в тяжелом состоянии, в реанимации. Двоих детей, которые ехали в микроавтобусе, доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Получив первичную помощь, от госпитализации их законный представитель отказался.

Известно, что автобус следовал по маршруту «Краснодар-Севастополь», использовался в заказных перевозках. На практике пассажиров на такие маршруты собирают через сервис blablacar и прямые звонки перевозчику - сайтов по перевозкам «комфортабельными автобусами» между Крымом и Краснодарским краем полно.

Например, такой деятельностью в Крыму занимается фирма «ДонецТранс», зарегистрированная в Нижнегорске. Транспорт для перевозок оформляется в аренду, водитель регистрируется ИП. Предрейсового осмотра и контроля ни за транспортным средством, ни за водителем нет. Зато время в пути из Краснодара в Севастополь составляет всего 6-7 часов при стоимости 2100 рублей за место.

Фото очевидцев аварии

Известно, что микроавтобус был выпущен в Германии в 2007 году, как грузовой автомобиль. На территорию РФ попал в 2012 году и был переоборудован в пассажирский. Несколько раз менял владельцев, пока в 2018 году не попал в Краснодарский край. Здесь его «улучшили», установив дизельный двигатель, мощностью в 1,5 раза выше заводского, и заглушив все датчики, которые бы говорили о не корректной работе мотора. Откидные сиденья с подлокотниками, кондиционер, большие багажные полки шли дополнительной опцией апгрейда к продаже - собственник из Анапы рушил продать автобус за 1 миллион рублей. Но в июле прошлого года попал под суд за нелегальные поездки и был оштрафован на 100 тысяч рублей.

13 января микроавтобус угодил в крупное ДТП, вся передняя часть была, что называется, всмятку.

Пока следователи проводят осмотр места происшествия, изымают предметы и документы, устанавливают обстоятельства оказания услуг по перевозке пассажиров, эксперты высказали несколько предположений о причинах аварии.

Во-первых, это «езда стоя». Так на шоферском жаргоне звучит работа на оборотных рейсах с движением в ночное время. Из Краснодара в Севастополь водитель едет без напарника, время на отдых отводится ему днем, как и подготовка автобуса к обратному рейсу, и дальше его ждет дорога из Севастополя в Краснодар. Итак по кругу. В курортный сезон, когда пассажирские перевозки между двумя регионами особенно востребованы, каждый день простоя - это почти минус 40 тысяч в кассе.

Во-вторых, переоборудованные из грузовых в пассажирские автобусы изначально не соответствуют требованиям безопасности.

- Судя по фотографиям салона автобуса, сидения не были надежно прикреплены, их вырвало с корнем, - рассказал КП-Крым один из экспертов по транспорту, не пожелавший быть названным до результатов расследования. - Пассажиры не были пристегнуты, что, в совокупности, привело к такому большому количество жертв. И плюс искусственное наращивание мощности двигателя, что настрого запрещено регламентами.

Показатели скорости и время движения следствие установит по данным тахографа, которым оборудован Mercedes. Такой же прибор из КаМАЗа покажет, стоял или двигался грузовик во время столкновения.

Администрация Белогорского района своим постановлением ввела 31 июля и до особого распоряжения на территории Белогорского района режим чрезвычайной ситуации техногенного характера муниципального уровня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/793650" frameborder="0"></iframe> Девять человек погибли при столкновении маршрутки с КамАЗом в Крыму.По предварительной версии, водитель микроавтобуса уснул за рулем, что стало причиной столкновения с грузовым автомобилем

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