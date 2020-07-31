ДТП в Крыму с участием микроавтобуса и Камаза: В больницах находятся молодые люди из Краснодара

31 Июль 2020 2020-07-31T15:47:59+03:00

ДТП с участием микроавтобуса и Камаза в Крыму случилось утром 31 июля. Фото: МЧС по РК

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В жутком ДТП, которое произошло утром 31 июля на трассе «Таврида», в основном пострадали люди до 30 лет. Авария, напомним, случилась около Белогорска, когда водитель микроавтобуса врезал в Камаз.

По словам заместителя главврача больницы скорой помощи Симферополя Александра Влахова, большинство пострадавших в ДТП - жители Краснодарского края России. Тем не менее, среди пациентов есть и жители Крыма.

По информации администрации городской больницы Симферополя №6, на данный момент в учреждении оказывается помощь шести пострадавшим в ДТП. Пятеро находятся в тяжелом состоянии. Они в реанимации. Еще одна пациентка - в состоянии средней степени тяжести.

При этом главврач Белогорской ЦРБ Ольга Поклонская сообщила, что из четверых поступивших беременная пациентка перевезена в Симферополь. К транспортировке в столицу Крыма готовятся еще двое пациентов.

Напомним, что утром 31 июля группа из 18 человек направлялась из Краснодарского края в Севастополь на микроавтобусе. Водитель автобуса врезался в движущийся в попутном направлении Камаз на трассе «Таврида» в районе села Русаковка, что недалеко от Белогорска.

На месте погибло 8 человек, включая водителя микроавтобуса. По пути в больницу скончалась еще одна пассажирка автобуса. Другая женщина умерла уже в больнице.

С различными травмами в больницы Симферополя и Белогорска были доставлены 9 человек, среди них двое детей и одна беременная женщина.

По некоторым данным, водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем из-за чего и спровоцировал ДТП.

Сегодня расследование уголовного дела по факту ДТП на «Тавриде» находится на особом контроле руководства главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

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ИСТОЧНИК KP.RU