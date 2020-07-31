Последствия ДТП в Крыму с микроавтобусом и Камазом: Введен ражим ЧС

31 Июль 2020 2020-07-31T15:23:36+03:00

В ДТП с участием микроавтобуса и Камаза погибли люди, в том числе крымчане. Фото: МЧС по РК

Власти озвучили последствия ДТП в Крыму с микроавтобусом и Камазом

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Режим чрезвычайно ситуации введен в Белогорском районе Крыма в связи со смертельным ДТП на трассе «Таврида». Авария, напомним, произошла на повороте в село Русаковка, что в Белогорском районе.

Постановление о введении режима ЧС техногенного характера муниципального уровня приняла администрация района. Он будет действовать в Белогорске до особого распоряжения.

Напомним, что утром 31 июля группа из 18 человек направлялась из Краснодарского края в Севастополь на микроавтобусе. Водитель автобуса врезался в движущийся в попутном направлении Камаз на трассе «Таврида» в районе села Русаковка, что недалеко от Белогорска.

На месте погибло 8 человек, включая водителя микроавтобуса. По пути в больницу скончалась еще одна пассажирка автобуса. Другая женщина умерла уже в больнице.

С различными травмами в больницы Симферополя и Белогорска были доставлены 9 человек, среди них двое детей и одна беременная женщина.

По некоторым данным, водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем из-за чего и спровоцировал ДТП.

Сегодня расследование уголовного дела по факту ДТП на «Тавриде» находится на особом контроле руководства главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, повлёкших гибель людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU