Встать на рельсы: Почему в Симферополе стоит возродить трамвайное сообщение

Евпатория - единственный город, сохранивший трамвай. Фото: МУП Трамвайное управление имени И. А. Пятецкого

Восстановить в Симферополе трамвайное движение и сделать трамвай основным пассажирским транспортом в центральной части города предложил немецкий инженер по планированию городов Роберт Виттек-Брикс. Как член клуба городов-побратимов «Хадельберг-Симферополь», г-н Виттек-Брикс побывал в крымской столице в канун празднования 30-летия подписания договора о побратимских связях.

Побывав в трамвайном депо Евпатории, пообщавшись с его руководством и коллективом, у гостя из Германии возникло желание воплотить в Крыму проект восстановления трамвайного движения. Это, по словам г-на Виттек-Брикса, увеличило туристический интерес к полуострову, снизило загазованность и транспортную загруженность в городах.

- Вот в Хайдельберге есть трамвай, в Симферополе - нет, - отметил он в эфире радио КП-Крым. - В Хайдельберге в 70-80 годах тоже отменяли целые маршруты трамвая, но теперь их восстанавливают. Лоббирование автомобильного транспорта привело к загруженности трасс и выхлопным газам в атмосфере. Тогда как трамвай считается дедушкой экологического транспорта, позволяющего разгрузить исторический центр городов.

Система пассажирских перевозок, основанная на маршрутных такси, таит в себе большую опасность. Она приводит к росту транспорта на дорогах, загазованности, пробкам. Это особенно видно там, где власти сиюминутно отказываются от электротранспорта. Современный трамвай по пассажировместимости больше маршруток, и, при наличии собственной электрогенерации, экономически эффективнее. Немецкие технологи, уверяет г-н Виттек-Брикс, позволяют организовать единую систему движения поездов, электричек и трамваев.

- Мы пересаживаем транспортные средства, но не пассажиров, - пояснил гость из Германии.

Для реализации побратимских отношений немецкая сторона предложила свой проект строительства железнодорожной ветки от аэропорта «Симферополь». Вместо 15 км путей, он предполагает прокладку всего 4 км в направлении евпаторийской линии, позволяющей соединить воздушную гавань с Симферополем и Севастополем. По словам г-на Виттек-Брикса, они нашли понимание и взаимный интерес в Министерстве транспорта Крыма.

В этом году началось проектирование строительства железнодорожной ветки из международного аэропорта «Симферополь» в сторону Севастополя. Чтобы соединить столицу региона с городом-героем, необходимо проложить около 13 километров новых путей. Весь проект оценивается в 280 миллионов рублей и три года на разработку и строительство.

Трамвайное движение в Симферополе было прекращено 30 ноября 1970 года. Однако в стратегии развития города до 2030 года предусмотрено возрождение трамваев на улицах Старого города.

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