Ушел из дома и не вернулся: под Судаком вторые сутки ищут пропавшего мальчика

Волонтеры, полицейские и сотрудники МЧС ищут пропавшего мальчика. Фото: пресс-служба МВД по РК

Под Судаком в районе села Грушевка уже вторые сутки ищут 12-летнего мальчика. 18 ноября Денис Кроколь вышел из дома и не вернулся, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Мальчик был одет в спортивные брюки, серую светлую кофту, шапку черную с рыжей лапой, жилетку, обувь черного цвета. Денис худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, рост - 130 см. У него при себе ничего нет.

Денис Кроколь пропал 18 ноября. Фото: "Лиза Алерт"

Основные поиски подростка ведутся в Судаке, в окрестностях города и ближайших селах и поселках. Кроме того, волонтеры просят автомобилистов, которые проезжали через село Грушевка с 18 ноября, предоставить записи видеорегистраторов.

- В район поиска прибыло руководство МВД по Республике Крым, сотрудники нескольких территориальных подразделений полиции, а также сотрудники аппарата МВД по Республике Крым, кинологи со служебно-розыскными собаками, специалисты МЧС, Росгвардии, Следственного комитета. К розыску подключились волонтеры и местные жители, - сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Волонтеры просят водителей присылать записи с видеорегистраторов. Фото: пресс-служба МВД по РК

Полицейские просят всех, кто видел мальчика, сообщить по телефонам 8-999-461-01-65, +7978832-60-22 (дежурная часть ОМВД России по г. Судаку) или обратиться в любое отделение полиции.

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