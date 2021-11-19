В Крыму объяснили желание Киева запретить показ мультфильма про Гену и Чебурашку

Надпись на голубом вагоне смутила представителей СНБО. Фото: скриншот из Мультфильма
На Украине предложили запретить мультфильмы про Чебурашку и крокодила Гену. Такую инициативу выдвинула Служба национальной безопасности страны, написал украинский политолог Константин Бондаренко на своей странице в соцсетях.
- Служба национальной безопасности и обороны на ближайшем заседании примет решение о запрете мультфильмов про Крокодила Гену и Чебурашку за пропаганду несанкционированных визитов в оккупированный Крым, - отметил Бондаренко.
СНБО усмотрела «пропаганду» в том, что в мультфильме есть кадр с поездом «Ялта-Москва». Надпись, которая взволновала украинцев, находится прямо на «голубом вагоне», на котором главные персонажи пели знаменитую песню.
При этом официальные органы власти Украины еще не делали заявлений о запретах.
Крымский политолог Денис Батурин не исключил, что мультфильм с известными персонажами действительно могут запретить показывать на Украине, поскольку подобные решения уже были приняты и положительно отозвались среди политических и культурных деятелей соседней страны.
- Сейчас происходят попытки переписать историю и отсекание всевозможных нитей, связывавших Украину с советским прошлым. А эта инициатива - просто повод для того, чтобы вычеркнуть любые знаки, упоминания, культурные объекты, мультфильмы, которые несут отпечаток времен Советского Союза. Это период с общими ценностями, не извращенный рамками современной украинской идеологии, - отмечает политолог.
Ранее на Украине призвали запретить мультфильм «Маша и медведь». Его квалифицировали как «пропагандистский». Смутил украинцев медведь, который считается символом России и «безнаказанно захватывает чужое имущество».
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