Бизнесмен Антон Пинский: «Крым как часть Российской Федерации должен получить настоящий ресторан»

Антон Пинский - основатель компании Pinskiy&Co и совладелец холдинга Sagrado. Фото: Pinskiy&Co

Антон Пинский - основатель компании Pinskiy&Co и совладелец холдинга Sagrado. Это именно та личность, с которой ассоциируются успешные рестораны с удивительными концепциями. Ресторатор начинал свою деятельность, будучи совладельцем таких заведений: Сказка, Posh Friends, Lookin Rooms. Впоследствии Пинский совместно с ещё одним ресторатором взялся за открытие демократических заведений «ТоДаСе».

Стилю и идеям заведений предпринимателя можно лишь завидовать. Фото: Pinskiy&Co

На данный момент бизнесмен открыл уже более 10 крупных ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге, на чем Антон Пинский не останавливается и планирует выходить на испанский рынок, а также открыть ресторан в Крыму.

На данный момент бизнесмен и ресторатор открыл уже более 10 крупных ресторанов. Фото: Pinskiy&Co

- Нужно помнить, что есть большая категориях состоятельных и статусных людей, которые предпочитают отдыхать в либо Крыму, либо в Сочи. И как бы не сложилась ситуация в 2021 году, ядро этой клиентуры там в любом случае останется, - говорил Антон Пинский в интервью изданию RESTORANOFF.RU

Стилю и идеям заведений предпринимателя можно лишь завидовать, ведь концепт никогда не повторяется дважды. Чего же ожидать крымчанам, нам остается лишь догадываться, но уверены, это будет нечто потрясающее.