Крымский гроссмейстер Сергей Карякин готовит нового чемпиона мира по шахматам

Сам крымчанин Сергей Карякин встречался с чемпионом в Нью-Йорке. Фото: Московский музей космонавтики

Ученик симферопольской шахматной школы Сергей Карякин помогает российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему подготовиться к матчу с норвежцем Магнусом Карлсеном. Об этом КП-Крым сообщил отец наставника Александр Карякин.

- Сейчас шахматист находится в Эмиратах. Как раз помогает Яну, дает нужные советы и делится опытом, - говорит Александр.

Поединок Карлсен - Непомнящий состоится уже в эту пятницу - 26 ноября. Он будет включать в себя 14 партий в классические шахматы. В случае равного счета победитель будет определен на тай-брейке в быстрые шахматы.

Непомнящий завоевал право на титульный матч с Карлсеном после того, как выиграл в апреле 2021 года турнир претендентов в Екатеринбурге.

Сам крымчанин Карякин встречался с чемпионом в 2016 году во время матча на Первенство мира по шахматам в Нью-Йорке. Во время поединка российскому шахматисту чуть-чуть не хватило до победы, и титул достался Карлсену. Сейчас Карякин может передать все свои знания об игре соперника новому претенденту на звание чемпиона.

Напомним, в 2018 году симферопольский шахматист вошел в состав сборной России на Всемирной шахматной олимпиаде. Тогда гроссмейстеру удалось занять девятое место на чемпионате мира по блицу и быстрым шахматам.

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