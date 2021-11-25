В Крыму увеличат площадь орошаемых земель

Подачу воды по Северо-Крымскому каналу Украина прекратила в 2014 году. Фото: Минстрой РК

Вода из Белогорского и Тайганского водохранилищ, которая освободится после строительства и ввода в эксплуатацию тракта водоподачи в восточном Крыму, пойдет на орошение сельскохозяйственных земель Белогорского, Нижнегорского, Советского, Кировского и Ленинского районов. Об этом КП-Крым сообщила заместитель председателя Гокомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Елена Тимошик.

- Это позволит увеличить использование орошаемых земель на площади до 20 тысяч гектар, - сообщила Тимошик.

Строительство тракта водоподачи от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов до Феодосии и Керчи ведется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2024 года». Окончание работ запланировано на третий квартал 2023 года.

Предполагается, что новая система водоподачи позволит отказаться от использования Северо-Крымского канала для водоснабжения Феодосии и Керченского полуострова. Потребители восточной части Крыма будут получать артезианскую воду из Нежинского, Просторненского и Новогригоревского водозаборов напрямую по трубам после их очистки на очистных сооружениях. Таким образом водоснабжение региона уже не будет зависеть от наполняемости водохранилищ и переброски воды Северо-Крымским каналом. Освободившаяся вода из водоемов естественного стока - Белогорского и Тайганского - пойдет только на орошение.

После того, как Украина прекратила подачу воды по Северо-Крымскому каналу, крымские аграрии были вынуждены перейти на выращивание менее влагозатратных культур. Несмотря на дефицит воды, сельскозяйственникам удалось увеличить урожайность.

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