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Экономика1 июня 2021 16:06

Через горы, через лес: От Феодосии до Судака тянут новый водовод

Новая магистраль полностью снимет вододефицит в регионе
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Новый водовод прокладывают параллельно старому

Новый водовод прокладывают параллельно старому

Фото: Анна КИРИЕНКО

От Феодосии до Судака прокладывают новый водовод протяженностью 52 км. Существующая магистраль давно перешла в разряд аварийных, но отказываться от нее не станут - обе трубы будут идти параллельно, выполняя задачу резервной линии на случай порыва.

Строительство новой ветки началось в августе 2020 года. Строители разделили весь участок на 4 этапа, от одной насосной станции до другой. Трубы используют современные, пластиковые, которые не боятся ни морозов, ни подвижек грунта.

Современные пластиковые трубы не боятся ни морозов, ни подвижек грунта

Современные пластиковые трубы не боятся ни морозов, ни подвижек грунта

Фото: Анна КИРИЕНКО

- Где необходимо выполнить высокопрочное соединение используются трубы из чугуна, их около 18 км и еще 44 км полиэтиленовых, - рассказал главный специалист отдела инженерной дирекции ГКУ «Инвестстрой» Андрей Демьянов. - Параллельно новому строительству мы реконструируем существующий водовод. В общей сложности замене подлежит 9 км трубы.

Действующий водовод обеспечивает все села по пути от Феодосии до Судака. Старую изношенную нитку трубопровода полностью меняют в поселке Щебетовка и в селе Ближнее. Новая ветка будет идти до резервуаров чистой воды в Судаке, которые тоже капитально отремонтируют.

- Оба водовода идут параллельно, и если где-то происходит порыв, можно перекрыть участок и пустить воду по другой трубе, не прекращая ее подачу в резервуары, - подчеркивает Демьянов. - С учетом того, что Крым - курорт, и люди приезжают на 7-10 дней, просидеть часть отпуска без воды им не очень приятно.

Новая магистраль будет готова к апрелю 2024 года

Новая магистраль будет готова к апрелю 2024 года

Фото: Анна КИРИЕНКО

Сварка пластиковых труб происходит на поверхности почвы, а дальше ее укладывают в траншею и засыпают грунтом. Расстояние между двумя магистралями составляет около 10 метров, чтобы не портить природный ландшафт крымских леса и гор.

Местами магистраль проходит через виноградники и строители делают все от них зависящее, чтобы лоза не пострадала. Новый водовод добавит 50 тысяч к уже существующим 75 тысячам кубометров воды в регион. Источником служат три водозабора на Севере Крыма - Новогригорьевский, Нежинский и Просторненский.

Строительство новой магистрали ведется по ФЦП развития Крыма, требует более 4,4 миллиардов рублей вложений. Завершить работы планируется в 2024 году. С окончанием строительства водная проблема Феодосийско-Судакского региона будет снята.

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