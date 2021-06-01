Через горы, через лес: От Феодосии до Судака тянут новый водовод

Новый водовод прокладывают параллельно старому Фото: Анна КИРИЕНКО

От Феодосии до Судака прокладывают новый водовод протяженностью 52 км. Существующая магистраль давно перешла в разряд аварийных, но отказываться от нее не станут - обе трубы будут идти параллельно, выполняя задачу резервной линии на случай порыва.

Строительство новой ветки началось в августе 2020 года. Строители разделили весь участок на 4 этапа, от одной насосной станции до другой. Трубы используют современные, пластиковые, которые не боятся ни морозов, ни подвижек грунта.

Современные пластиковые трубы не боятся ни морозов, ни подвижек грунта Фото: Анна КИРИЕНКО

- Где необходимо выполнить высокопрочное соединение используются трубы из чугуна, их около 18 км и еще 44 км полиэтиленовых, - рассказал главный специалист отдела инженерной дирекции ГКУ «Инвестстрой» Андрей Демьянов. - Параллельно новому строительству мы реконструируем существующий водовод. В общей сложности замене подлежит 9 км трубы.

Действующий водовод обеспечивает все села по пути от Феодосии до Судака. Старую изношенную нитку трубопровода полностью меняют в поселке Щебетовка и в селе Ближнее. Новая ветка будет идти до резервуаров чистой воды в Судаке, которые тоже капитально отремонтируют.

- Оба водовода идут параллельно, и если где-то происходит порыв, можно перекрыть участок и пустить воду по другой трубе, не прекращая ее подачу в резервуары, - подчеркивает Демьянов. - С учетом того, что Крым - курорт, и люди приезжают на 7-10 дней, просидеть часть отпуска без воды им не очень приятно.

Новая магистраль будет готова к апрелю 2024 года Фото: Анна КИРИЕНКО

Сварка пластиковых труб происходит на поверхности почвы, а дальше ее укладывают в траншею и засыпают грунтом. Расстояние между двумя магистралями составляет около 10 метров, чтобы не портить природный ландшафт крымских леса и гор.

Местами магистраль проходит через виноградники и строители делают все от них зависящее, чтобы лоза не пострадала. Новый водовод добавит 50 тысяч к уже существующим 75 тысячам кубометров воды в регион. Источником служат три водозабора на Севере Крыма - Новогригорьевский, Нежинский и Просторненский.

Строительство новой магистрали ведется по ФЦП развития Крыма, требует более 4,4 миллиардов рублей вложений. Завершить работы планируется в 2024 году. С окончанием строительства водная проблема Феодосийско-Судакского региона будет снята.

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