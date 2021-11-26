Круглый стол о получении госуслуг в ФСС: онлайн-трансляция

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Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым совместно с Симферопольским филиалом АО «Издательский Дом «Комсомольская правда» проводят круглый стол на тему: «Актуальные вопросы получения госуслуг».

На мероприятии озвучат нововведения по электронному родовому сертификату, оформлению электронного листка нетрудоспособности, также будут затронуты вопросы по временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2022 году.

Спикеры:

Сергей Михайлович Бугаев – заместитель управляющего Государственного учреждения-регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым;

Тамара Владимировна Попельнюк – начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам;

Елена Владиславовна Столыпинская – начальник отдела страхования на случаи временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

Юлия Сергеевна Белова – начальник отдела страхования профессиональных рисков.