Круглый стол о получении госуслуг в ФСС: онлайн-трансляция

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Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым совместно с Симферопольским филиалом АО «Издательский Дом «Комсомольская правда» проводят круглый стол на тему: «Актуальные вопросы получения госуслуг».
На мероприятии озвучат нововведения по электронному родовому сертификату, оформлению электронного листка нетрудоспособности, также будут затронуты вопросы по временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2022 году.
Спикеры:
Сергей Михайлович Бугаев – заместитель управляющего Государственного учреждения-регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым;
Тамара Владимировна Попельнюк – начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам;
Елена Владиславовна Столыпинская – начальник отдела страхования на случаи временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
Юлия Сергеевна Белова – начальник отдела страхования профессиональных рисков.