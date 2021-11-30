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Общество30 ноября 2021 8:41

Коронавирус в Крыму, последние новости на 30 ноября: Плюс 442 заболевших

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 30 ноября
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Архив "КП"

В Крыму ежедневно фиксируется снижение суточного числа инфицированных коронавирусом. Так, за истекшие сутки в республике выявили 442 новых заболевших. Такие данные приводит Минздрав РК.

Это позволяет говорится о том, что введенные указом главы РК Сергея Аксенова ограничительные меры, призванные снизить скорость распространение коронавирусной инфекции, показали свою эффективность.

Кроме того, фиксируется и уменьшение количества тяжелых пациентов, которым требуется госпитализация. Это позволило сократить коечный фонд с 5365 коек до 4216. По состоянию на 29 ноября коечный фонд занят на 78%. Однако эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается непростой. Гражданам следует помнить об ограничительных мерах и иммунизироваться тем, кто данную процедуру все еще не прошел.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

На территории Республики Крыма за 29 ноября зарегистрировано 442 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 119 469 положительных на Covid-19.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 179 человек, - говорится в сообщении.

Количество выздоровевших за сутки составляет 880 человек, выздоровевших за весь период – 107 558.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 30 ноября в городе-герое зарегистрированы 216 новых случаев заболевания Covid-19. 305 человек выписаны после выздоровления. Умерли 9 человек в возрасте от 57 лет до 91 года. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 48 772 человека.

В настоящий момент выздоровели 44 635 человек, 1 685 умерли. В настоящий момент в Севастополе продолжается кампания по вакцинации против ковида. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

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