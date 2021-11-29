Ковидные ограничения в Крыму показали свою эффективность

Ежедневно в Крыму отмечается снижение выявленных случаев Covid-19 Фото: Архив "КП"

Введенные указом главы РК Сергея Аксенова ограничительные меры, призванные снизить скорость распространение коронавирусной инфекции, показали свою эффективность, сообщил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

Напомним, последнюю неделю на территории республики наблюдается снижение количества суточного прироста инфицированных коронавирусом. За последние сутки на территории республики зарегистрировано 478 новых случаев, за предыдущие - 513, убыль - 35 случаев. Для сравнения, за воскресенье прошлой недели было выявлено 814 случаев.

Врио министра здравоохранения уточнил, что фиксируется и уменьшение количества тяжелых пациентов, которым требуется госпитализация. Это позволило сократить коечный фонд с 5365 коек до 4216. В настоящий момент коечный фонд занят на 78%. Однако эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается непростой. Гражданам следует помнить об ограничительных мерах и иммунизироваться тем, кто данную процедуру все еще не прошел.

В настоящее время лечение от ковида в регионе проходят 8 222 человека, из них на амбулаторном лечении - 4 919 человек, на стационарном - 3 303. Новые ковидные ограничения позволили и ускорить темпы вакцинации населения. По состоянию на 29 ноября в регионе прошли данную процедуру 700 тысяч человек. Также в республике продолжают функционировать 143 пункта вакцинации, из них 125 – стационарные, 18 – мобильные.

Ранее сообщалось, что в декабре в Крым завезут первую партию детской вакцины от коронавируса. «Спутник М» смогут получить подростки в возрасте от 12 до 17 лет.

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