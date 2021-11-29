В декабре в Крым поступит первая партия детской вакцины от коронавируса

Дети занимают 5% от общего числа заразившихся коронавирусом. Фото: Анна КИРИЕНКО

Власти Крыма планируют поставить в регион первую партию вакцины от коронавируса для подростков к декабрю этого года, сообщил врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

- В конце декабря ожидается поставка детской вакцины. Вакцина будет поступать, как и во все регионы, согласно разнарядке, которую определит федеральное министерство, - отметил Скорупский в эфире телеканала «Крым-24».

Родители школьников смогут обратиться в поликлинику по месту прикрепления, и врач определит индивидуальные показания к вакцинации для каждого ребенка.

По его словам, сейчас в Крыму заболеваемость постепенно снижается. Однако дети занимают 5% от общего числа заразившихся коронавирусом.

Заметим, за весь период пандемии на полуострове выявили 119 027 случаев COVID-19, выздоровели 106 678 человек, умерли 3 583. На сегодняшний день план по вакцинации населения выполнен на 73%. Достигнуть показателя 1,2 млн привитых граждан власти республики планируют в течение 1-1,5 месяца.

Напомним, в Министерстве здравоохранения РФ 24 ноября зарегистрировали новый вид вакцины от коронавируса «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Она состоит из

Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В ведомстве также отметили, что прививочная кампания подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только при согласии родителей или опекунов, а с 15 лет и старше - при наличии их письменного добровольного согласия.

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