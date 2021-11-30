QR-коды в Крыму с 1 декабря 2021 года: где нужны и сколько будут действовать

Снимать ограничения с qr-кодами в крымские власти пока не планируют Фото: Архив "КП"

За последнюю неделю в Крыму резко снизилось количество зараженных коронавирусом. Если в середине ноября выявляли 700-800 инфицированных ежедневно, то сейчас эта цифра колеблется в пределе 400-500 человек.

Глава РК Сергей Аксенов заявил, что в связи с улучшением эпидситуации будут внесены изменения в указ о мерах повышенной готовности. В частности, вакцинированным гражданам 60+ восстановят право на льготный проезд в общественном транспорте. Кроме того, заведения общепита снова смогут работать в ночное время.

Однако снимать ограничения с qr-кодами в крымские власти пока не планируют. Напомним, QR-коды в Крыму были введены с 25 октября текущего года в связи с резким всплеском заболеваемости коронавирусом.

В указе главы РК говорится, что требуется QR-код переболевшего или вакцинированного или же отрицательный ПЦР-тест для посещения следующих общественных мест: заведений общепита и фуд-кортов, в караоке-клубов, кальянных, а также дискотек и ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичных организаций.

Кроме того, код нужно предъявлять, чтобы попасть в салоны красоты, парикмахерские, СПА-салоны и массажные салоны, солярии, бани, сауны, бассейны, фитнес-центры и спортзалы, театры и кинотеатры, библиотеки, музеи, цирки.

Также эти документы понадобятся, чтобы попасть на пешие и автобусные экскурсии и в государственные учреждения.

Туристам, которые планируют заселиться в отели, тоже нужно учитывать, что потребуется предъявить QR-код.

Сколько будут действовать QR-коды в Крыму, неизвестно, поскольку в документе говорится - «до особого распоряжения».

Ранее КП-Крым писала, как получить QR-код в Крыму.

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