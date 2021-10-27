Как получить QR-код переболевшего коронавирусом в Крыму, если лечение прошло в частной клинике

Крымчане жалуются, что не могут добиться от Единого портала Госуслуг выдачу QR-кода о перенесенном заболевании Фото: Архив "КП"

С понедельника по всему Крыму начала действовать система QR-кодов. Теперь без сертификата о вакцинации или документа о перенесенном коронавирусе не пускают почти никуда, а получить заветную «метку» становится все сложнее.

В последнее время многие крымчане жалуются, что не могут добиться от Единого портала Госуслуг выдачу QR-кода о перенесенном заболевании. С такой проблемой столкнулись те, кто проходил лечение от коронавируса амбулаторно с помощью частных поликлиник. Оказывается, сдать тест, получить консультацию у врача там можно, а закрыть больничный и занести пациента в официальный реестр заболевших – нет.

- Частные клиники не занимаются лечением новой инфекции как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, - сообщил врио главы Минздрава Крыма Константин Скорупский. - Информация должна поступить в государственное медицинское учреждение, чтобы медицинские работники по результатам теста внесли заболевшего в общий реестр.

Поэтому многочасовые очереди в государственных поликлиниках избежать не получится. Как сообщили в местном минздраве, чтобы получить свой QR-код переболевшего COVID-19, нужно обращаться к терапевту поликлиник по месту прописки в начале болезни и в конце.

Это необходимо для того, чтобы заболевшего все же внесли в федеральный реестр. Однако запись на прием к врачу в обычную государственную больницу Симферополя ведется за две-три недели. Можно пройти и в порядке живой очереди, но сначала придется провести несколько часов в толпе с заболевшими, которые так и не дождались прихода врача на дом.

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