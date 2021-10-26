Новые коронавирусные ограничения: Куда не пустят без QR-кода о вакцинации

Для того, чтобы попасть почти в любое заведение, придется показать заветный сертификат или хотя бы свежий ПЦР-тест
Фото: Архив "КП"
С понедельника по всему полуострову ввели систему QR-кодов. Теперь для того, чтобы попасть почти в любое заведение, придется показать заветный сертификат или хотя бы свежий ПЦР-тест, иначе - на выход.
«Комсомолка» узнала, что можно, а что нельзя во время новых ковидных ограничений и где нужно предъявлять QR-код.
По центральным улицам Симферополя днем проходят сотни людей. Обычно в обеденное время все заведения забиты под завязку, но не сейчас. На входе у кафе, столовых и ресторанов стоят официанты и тщательно контролируют каждого заходящего в заведение.
- А у вас есть QR-код? И паспорт тоже покажите, пожалуйста, - обращается работник столовой к парню.
Тот достает телефон и показывает заветную картинку с сертификатом. Официант сканирует, просит паспорт для того, чтобы убедиться, и только тогда - добро пожаловать.
КУДА НЕ ПУСТЯТ БЕЗ QR-КОДА
С 25 октября наличие маски уже мало кого волнует. В силу вступила система QR-кодов, поэтому без документов о вакцинации, официально перенесенном заболевании или же отрицательного ПЦР-тест и паспорта не пустят в:
- кафе, рестораны, столовые, караоке-бары, кальянные, бары, закусочные и фуд-корты. Если документов нет, можно попросить на вынос.
- салоны красоты, парикмахерские, косметические, маникюрные, массажные и СПА-салоны, бани, солярии и сауны;
- спорт-залы, фитнес-центры, бассейны;
- торговые центры;
- кинотеатры, театры, цирки, музеи, галереи, библиотеки;
- организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги;
- гостиницы, объекты размещения, хостелы.
Вместе с QR-кодом на входе в любое заведение придется предоставить паспорт, чтобы подтвердить личность.
Кроме того, снова вводятся ограничения по заполняемости залов в театрах и кинотеатрах – не больше 50% от общего количества мест.
ПОЖИЛЫМ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА
С понедельника крымчанам старше 65 лет придется уйти на самоизоляцию. Выходить из дома можно только в случае прямой угрозы жизни и здоровью, за продуктами и в аптеку. Работодатели должны были перевести людей из группы риска на удаленную работу.
Также гражданам группы риска власти Крыма временно отменили льготный проезд в городском транспорте. Ограничения не касается медработников и сотрудников Роспотребнадзора.
БЕЗ QR-КОДА В ОТЕЛИ НЕ ПУСТЯТ
Сбежать от суеты в отель на берегу моря без QR-кода тоже не получится. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом по всему полуострову туристов не смогут заселить в номер без предоставленного сертификата, а также ПЦР-теста.
СЕВАСТОПОЛЬ ЗАКРЫТ
С 30 октября QR-код станет пропуском и для туристов, которые хотят попасть в Севастополь. На въезде в Севастополь вновь установят блокпосты. Таким образом местные власти позаботятся о том, чтобы в город-герой не попадали отдыхающие, которые несут потенциальную угрозу местным жителям.
Напомним, 25 октября на полуострове начали свою работу больше 70 мобильных групп по контролю за соблюдением антиковидных мер. В Симферополе на сегодняшний день работает 17 групп.
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