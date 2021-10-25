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Общество25 октября 2021 15:19

В Крыму начались массовые проверки QR-кодов в кафе и фитнес-центрах

Нарушителей ждет штраф до 300 тысяч рублей
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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Всего на полуострове работает больше 70 мобильных групп по контролю за соблюдением антиковидных мер

Всего на полуострове работает больше 70 мобильных групп по контролю за соблюдением антиковидных мер

Фото: Александра Тимощенко

С понедельника по всему полуострову начались проверки заведений на соблюдение антиковидных мер. Масочный режим и социальная дистанция отошли на второй план. Теперь посидеть в кафе, позаниматься в спорт-зале или даже сделать маникюр будет невозможно без сертификата о вакцинации или свежего ПЦР-теста. Следить за этим будут во всех районах полуострова, а нарушителей ждут немаленькие штрафы.

Ежедневные проверки ждут кафе, рестораны, кальянные, фитнес-центры, спортзалы и салоны красоты.

Ежедневные проверки ждут кафе, рестораны, кальянные, фитнес-центры, спортзалы и салоны красоты.

Фото: Александра Тимощенко

Всего на полуострове начали свою работу больше 70 мобильных групп по контролю за соблюдением антиковидных мер. Как сообщили КП-Крым организатор рейда, начальник управления административных органов администрации Симферополя Сергей Роик, проверять будут в первую очередь работу предпринимателей.

- Смотрим, как администрация заведения организовала у себя проверку QR-кодов. Будем подходить к посетителям и спрашивать, насколько соблюдаются все меры. Также будем проверять масочный режим, соблюдение социальной дистанции и как проводится дезинфекция. И уже по результатам проверки будем принимать решения, - говорит Роик.

Рейды будут проходить ежедневно

Рейды будут проходить ежедневно

Фото: Александра Тимощенко

Ежедневные проверки ждут кафе, рестораны, кальянные, фитнес-центры, спортзалы и салоны красоты. Если организация не соблюдает систему QR-кодов, работодатели могут заплатить штраф до 300 тысяч рублей. К ответственности привлекают и обычных граждан, которые пытаются пройти в заведения без сертификата с QR-кодом. Им грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Если организация не соблюдает систему QR-кодов, работодатели могут заплатить штраф до 300 тысяч рублей

Если организация не соблюдает систему QR-кодов, работодатели могут заплатить штраф до 300 тысяч рублей

Фото: Александра Тимощенко

- Эти штрафы грозят, если пункт пропуска нарушен, если сотрудники не проверяют QR-код и паспорт у посетителей, - добавляет начальник управления.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Проверка QR-кодов в общественных местах
С понедельника на полуострове началась проверка

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