Когда закончится пандемия коронавируса - прогнозы крымских вирусологов

За последние сутки в регионе зафиксировали 655 случаев COVID-19. Фото: Пресс-служба КФУ Фото: Архив "КП"

Пандемия коронавирусной инфекции должна завершится не раньше, чем через год. Как сообщил зав. кафедрой инфекционных болезней Крымского федерального университета Искандер Каримов, это возможно только при условии, что вирус не будет кардинально мутировать и в обществе сформируется достаточная иммунная прослойка.

По словам специалиста, победить коронавирус можно только благодаря обязательной и быстрой массовой вакцинации населения, которая сформирует коллективный иммунитет.

- Эпидемиологический процесс состоит из двух частей: восприимчивого организма и вируса. Обеспечить вакцинацию населения достаточно быстро, как это сделали в Израиле или Китае, мы по разным причинам пока не смогли. А восприимчивый организм становится менее устойчивым вообще ко многим вирусным заболеваниям, в частности респираторным вирусным инфекциям. При этом негативных факторов, влияющих на организм, очень много: это и социально-экономические условия, и экологические условия, и стрессовые ситуации. Весь мир уже 1,5-2 года живет в стрессовом состоянии. Пока не будет обязательной вакцинации, ничего не изменится, - отмечает Искандер Каримов.

Из-за отсутствия иммунной прослойки в обществе создаются благоприятные условия для распространения инфекции и мутации вируса. В среднем она происходит примерно раз в два месяца.

- Еще полгода назад я говорил, что очень беспокоюсь за судьбу детей, поскольку вирус дойдет и до них. Он будет мутировать до такой степени, чтобы охватить всю популяцию. Кроме того, из-за мутаций может снижаться эффективность вакцин. И если вирус продолжит циркулировать ещё, например, год, то вакцины нужно будет регулярно обновлять, делать более совершенными, учитывая мутации вируса, - добавляет Искандер Каримов.

Заметим, ежедневно на полуострове наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. За последние сутки в регионе зафиксировали 655 случаев COVID-19. Также из-за ситуации с распространением инфекции дни с 30 октября по 7 ноября были объявлены нерабочими.

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