Туристы смогут попасть в Севастополь только с QR-кодом о вакцинации

Власти Севастополя не будут пускать в город туристов без QR-кодов о вакцинации Фото: Архив "КП"

В Крыму с 25 октября в связи с активным ростом количества инфицированных ковидом начали действовать новые ограничения. В частности, власти ввели систему QR-кодов, без которых жители полуострова не могут посещать общественные заведения. Теперь QR-код стал пропуском и для туристов, которые хотят попасть в Севастополь, сообщил на аппаратном совещании губернатор города Михаил Развожаев.

Местные власти позаботятся о том, чтобы в город-герой не попадали отдыхающие, которые несут потенциальную угрозу местным жителям. Контроль будет осуществляться по уже отработанной системе - с 30 октября на въезде в Севастополь вновь установят блокпосты.

- На период нерабочих дней предлагаю установить пункты контроля на въезде в город, блокпосты, которые у нас были, с целью контроля на въезде QR-кодов, говорящих о вакцинации, перенесенном заболевании, - ну все то же самое, что мы гражданам предъявляем внутри города, - заявил Развожаев.

Он напомнил, что в республике с 30 октября по 7 ноября включительно объявлены нерабочие дни, в связи с чем многие видят в этом возможность хорошо отдохнуть.

Установить контроль на въезде в Севастополь - необходимая мера, так как длинные выходные призваны улучшить эпидемиологическую ситуацию в городе, а не усугубить ее.

- Прошла информация, что начались все-таки отмены бронирования, к сожалению, есть люди, которые воспринимают эти нерабочие дни не как средство и возможность побыть дома, чтобы страна немножко переключилась от этой волны (роста заболеваемости COVID-19), а как выходные дни и планируют себе отпуска, поездки разные, в том числе на полуостров и в Севастополь, - добавил он.

Напомним, система QR-кодов для вакцинированных была введена в Севастополе 12 октября. В ряде сфер граждане допускаются к работе или к получению услуги только при наличии QR-кода или сертификата о вакцинации. Непривитые должны предоставлять справку об антителах или отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого не превышает семь дней.

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