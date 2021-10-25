Разделить потоки: Как обязательная вакцинация в Крыму приводит к распространению коронавируса

Наверстывать упущенное с начала прививочной кампании придется в очередях и толчее Фото: Виталий ПАРУБОВ

С 25 октября в Крыму введены самые жесткие меры по нераспространению коронавируса. Граждане без QR-кода стали персонами нон-грата во всех социальных учреждениях, вплоть до бань и парикмахерских. Предприятия сферы обслуживания, торговли, общепита, гостиничного хозяйства уже должны были привить 80% сотрудников первым компонентом вакцины, чтобы успеть к 20 декабря выполнить постановление Роспотребнадзора, угрожающее штрафами и приостановкой деятельности всем, кто его нарушит. Но коронавирусная кривая не думает останавливаться, уверенно поднимаясь к семи сотням выявленных случаев в сутки. Весной крымские ученые предсказывали такое развитие событий, если не будет коллективного иммунитета. Тогда это казалось страшилкой.

КОВИД ЗАКАЗЫВАЛИ

Всю прошлую неделю возле прививочных кабинетов шли баталии между представителями разных вакцин и очередей. Апогеем стали выходные дни, когда у мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах были толпы, как на распродаже.

- В выходные прирост вакцинируемых составил 31%, - подтвердил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский. - Первый компонент получили 14 тысячи 774 человек, что на 4,5 тысяч больше предыдущих выходных дней.

При всей прогнозируемости роста, Минздрав не стал открывать дополнительные прививочные кабинеты, вынуждая граждан обмениваться вирусами в очередях. На предприятия по коллективным заявкам бригады начнут выезжать только на этой неделе, хотя QR-коды уже стали обязательными. Да, призывы вакцинироваться звучали, начиная с февраля. Но не призывами должен руководствоваться каждый ответственный за себя и свое здоровье человек, а информированностью и мнением компетентного специалиста, то бишь врача.

ЖДИТЕ ВРАЧА

- Что касается применения той или иной вакцины, то граждане 60+ не могут пройти иммунизацию препаратом «КовиВак», беременным с 22 недели уже можно прививаться препаратом «Спутник V», - говорит Скорупский. - Думаю, что необходимо обратиться к терапевту и с ним этот вопрос обсудить. Это решается индивидуально.

Записаться на прием к терапевту в поликлиниках Симферополя ведется недели за три. Можно прийти в порядке живой очереди и провести несколько часов в очереди с заболевшими, которые отчаялись ждать прихода врача на дом. В столичной поликлинике при горбольнице №7 больные с подтвержденным ПЦР-тестом на коронавирус проводят в очередях не один день, чтобы получить назначение врача. Сколько при этом они успевают «опылить» здоровых с учетом высокого уровня передачи вируса предположить сложно. Но призывы ждать врача и не выходить из дома с признаками ОРВИ уже звучат как издевательство - на это уйдут не одни сутки, которые, по словам чиновников от медицины, так важны для купирования инфекции до того, как она поразит весь организм. К тому же 50-процентный дефицит терапевтов никуда не делся, и один в этом непаханном поле не то, чтобы не воин, а даже и не его конь.

ИММУНИТЕТ ЕЩЕ НЕ ПОВОД

С частными клиниками, которые сейчас вовсю заполняют нишу выбивающейся из обоймы системы ОМС, тоже не все в порядке. Сдать тест и получить назначение врача можно, конечно, за свой счет. Но вот фиксации заболевания ковидом для QR-кода не будет - нет у частных клиник доступа в реестр заболевших.

- Частные клиники не занимаются лечением новой инфекции как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, - поведал врио главы Минздрава Крыма. - Информация должна поступить в государственное медицинское учреждение, чтобы медицинские работники по результатам теста внесли заболевшего в общий реестр.

Нет там информации о тех, кто перенес вирус в срытой или легкой форме, о чем говорит высокий титр антител в крови. И даже тех, кому участковый отказал в ПЦР-тестировании, поставив диагноз «бронхит» или «трахеит» тоже нет. А антитела есть. То есть естественный иммунитет, который, по словам ученых, намного ценнее, и поэтому кровь переболевших идет на создание антиковидной плазмы для лечения тяжелых больных.

Странным образом под самоизоляцию попали граждане 65+, которые не только дисциплинировано привились от коронавируса, как группа риска, но и сейчас проходят ревакцинацию. А еще иммунизацию от гриппа, к которой их тоже активно призывает Минздрав. Наверное, к ним на дом должен прийти тот самый врач, который уже спешит на помощь к температурящим больным с отсутствием вкуса и обоняния. Только в начале он заглянет в кабинет клонирования. И тогда все будут здоровы.

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