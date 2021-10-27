Локдауна и блокпостов не будет, но туристов в Крыму не ждут: Аксенов рассказал об ограничениях в выходные дни

Антиковидные меры в Крыму ужесточили с 25 октября Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов исключил установку блокпостов для проверки QR-кодов на въезде в республику. Кроме того, не планируется и ввод тотального локдауна на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

- На выезд точно не планируем введения блокпостов. Все меры, которые указаны, должны соблюдаться и выполняться. На мой взгляд, мы сегодня действуем правильно. Я увидел, что коллеги в Севастополе решение приняли, что и на выезд они проверяют QR-коды. Я, честно говоря, смысла отгораживаться от севастопольцев никакого не вижу. И такие действия не будут предприняты, - сообщил Аксенов журналистам.

Также глава РК подчеркнул, что полного локдауна в Крыму не будет.

- Не вижу целесообразности закрывать все учреждения, бизнес и так далее. Неделя будет нерабочая, как и положено, но бизнес с ограничениями, но работать будет, - добавил глава республики.

Однако дополнительные туристические рейсы не будут направлены в Крым из материка. Сергей Аксенов заявил, что на прошлой неделе соответствующее обращение было отправлено в Министерство транспорта РФ:

- Мое предложение было таким, поскольку на этот временной период начали подавать заявки, чтобы поставить дополнительные рейсы. Я категорически против.

Глава Крыма еще раз призвал крымчан к соблюдению действующих ограничений, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию. Также Аксенов отметил, что для пострадавших от пандемии предприятий на федеральном уровне готовят новые меры поддержки.

Напомним, в Крыму, как и по всей стране, объявлены нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. В Крыму с 25 октября начала работать система qr-кодов привитых или переболевших ковидом, по которым можно пройти в салоны красоты, кинотеатры, бани, сауны и в другие общественные места.

В Севастополе во время нерабочих дней ввели еще более жесткие ограничения: на въездах в город будут установлены блокпосты, через которые будут пропускать только привитых граждан, переболевших и тех, кто сделал ПЦР-тест. У выезжающих из Севастополя тоже будут проверять эти документы.

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