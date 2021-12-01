Сергей Аксенов предложил Киеву попытаться его задержать: «Буду ждать»

Сергей Аксенов. Фото: Сергей Аксенов/VK

Глава Республики Крым Сергей Аксенов разместил в соцсети пост о том, что будет с нетерпение ждать, когда власти незалежной лишат его свободы.

- Киевский апелляционный суд разрешил меня задержать. Пусть попробуют. Буду ждать, - не без сарказма заявил руководитель региона.

Сергей Аксенов подчеркнула, что если говорить всерьез, «то киевские власти каждый раз бьют свои же рекорды по абсурдности и бессмысленности принимаемых решений. Пустые слова, пафосные заявления и лживые обвинения – это все, на что они способны»

Такую оценку получили действия подчиненных генерального прокурора Украины, которые подали ходатайство в Шевченковский районный суд города Киева, чтобы им позволили задержать главу РК и взять под стражу.

Сергею Аксенову в незалежной приписывают совершение целого списка уголовных преступлений, в том числе совершение действий « направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти». Не обошлось конечно и без традиционного обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины…».

Пользователи соцсети выразили свое мнения, комментируя пост: «Это предсмертная агония Киева! За 30 лет они не вырастили ни одного адекватного лидера! Вот их жаба и давит! А мы вырастили «Русской общиной» и «Русским Единством»! Сергей Валерьевич, мы гордимся вами, а они подавятся!»; «Пусть попробуют! У Киева кишка тонка, да и руки коротки!»

ВАЖНО

Напоминаем, что семь лет тому назад, в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. За воссоединение с Российской Федерацией проголосовало подавляющее большинство избирателей. 18 марта 2014 года президентом РФ Владимиром Путиным был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации. 21 марта договор ратифицировало Федеральное собрание.

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