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Политика30 ноября 2021 15:17

Александр Лукашенко анонсировал официальное признание Минском российского статуса Крыма

Это не первое заявление белорусского лидера относительно полуострова
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Белорусский лидер фактически признал Крым российским. Фото: Александр Лукашенко/Вконтакте

Белорусский лидер фактически признал Крым российским. Фото: Александр Лукашенко/Вконтакте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Крым юридически и фактически является территорией России. Об этом президент сказал в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

Напомним, ранее Лукашенко уже делал заявления относительно статуса Крымского полуострова. Тогда в Госсовете республики его слова сочли за признание того, что Крым - часть Российской Федерации. Ввиду этого эксперты предположили, что у развития отношений России и Белоруссии есть положительные перспективы, ведь такое решение открывает новые возможности для взаимодействия стран.

Еще раньше Лукашенко поздравил крымчан с Днем народного единства. Белорусский лидер вышел на связь во время заседания Высшего госсовета Союзного государства. Он попросил Владимира Путина пригласить его в республику, посетовав, что российский лидер не взял его с собой в Севастополь на торжественную церемонию. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что Лукашенко уже имеет давнее приглашение посетить Крым.

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