В Крыму заявление Лукашенко сочли признанием российского статуса полуострова

По мнению спикера Госсовета РК, белорусский лидер фактически признал Крым российским. Фото: Александр Лукашенко/Вконтакте

Президент Белоруссии фактически признал российский статус Крыма. Такое мнение высказал спикер Госсовета республики Владимир Константинов. По его словам, этого заявления ждали многие, такое решение открывает новые возможности для взаимодействия двух стран.

- Да, безусловно, этого заявления ждали долго. В первую очередь те люди, подчиненные, которые в самой Белоруссии находятся, им важно было знать позицию своего руководства. И когда она сформировалась, вопросов дальше не будет по продвижению всех межрегиональных соглашений с Крымом, – сказал Константинов журналистам.

Он добавил, что в настоящий момент ожидается развитие более тесных отношений с Белоруссией.

- Хотели бы заключить межпарламентское соглашение с регионами Белоруссии. Это будет интересно, особенно в рамках большого интеграционного пакета, который подписан двумя президентами, – уточнил Константинов.

Напомним, российский лидер Владимир Путин 4 ноября из Севастополя по видеосвязи принял участие в заседании Верховного госсовета Союзного государства. Лукашенко, начиная свое выступление, поздравил жителей полуострова с Днем народного единства. Кроме того, он попросил Путина пригласить его в республику.

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