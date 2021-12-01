Десять дней лежать на животе и бояться вернуться домой: Записки крымского врача из красной зоны

Каждый день врачи видят тех, кто рискует здоровьем, отказавшись от вакцины.

Андрей Бороздин уже больше 25 лет совмещает медицину и работу в журналистике. Имея большой опыт работы в «скорой помощи», он не раз спасал жизни пациентам, а когда пришла очередная волна коронавируса, не задумываясь, сократил часы работы на крупнейшей крымской радиостанции и пошел в красную зону Бахчисарайской ЦРБ. О том, что происходит в стенах ковидного госпиталя, Андрей Бороздин еженедельно рассказывает на страницах КП-Крым в своей авторской колонке.

Вновь приветствую всех читателей «Комсомольской правды»! С момента выхода в свет моего первого очерка из красной зоны прошла неделя. За это время я успел получить довольно обширный багаж «обратной связи» - от комментариев в соцсетях и на сайте «КП», до очных бесед с коллегами и просто неравнодушными.

Как я и предполагал, реакция оказалась неоднозначной и довольно полярной. У меня даже довольно резко спросили: «Это ода Гинцбургу?».

Как мне кажется, Александр Леонидович в одах моих не нуждается, поэтому отвечу так: здесь я выражаю собственное мнение – человека, врача и журналиста, имеющего возможность наблюдать происходящее своими глазами непосредственно в гуще событий.

Андрей Бороздин ведет колонку для КП-Крым.

Увы, не могу написать, как это делают в титрах фильмов: «Все совпадения случайны, персонажи вымышлены», – люди реальны и истории их болезней не придуманы.

Олег, 34 года, строитель. Заболел внезапно, все началось с подъема температуры, затем присоединилась ковидная «классика», - пропали вкус и обоняние. Кстати, классическое течение с отказом нюха встречается все реже, на первый план выходит резкая утомляемость, выраженная слабость, приправленная кашлем и одышкой. Так вот, Олег внезапно осознал, что дышать ему все сложнее, что стоит обратиться за помощью, и не ошибся. На момент госпитализации температура тела была 38,6 градуса, сатурация (насыщение крови кислородом) – 86%.

В таких случаях я сразу объясняю пациентам, что нужно готовиться к тому, что ближайшие дней десять придется провести лежа на животе, в так называемой прон-позиции. Причем так придется лежать круглосуточно, да еще и с кислородной маской на лице. По своему опыту знаю, что это тяжело и неприятно, ведь для большинства людей это положение тела будет вынужденным, однако мера эта очень эффективна при пневмониях.

Ах, да про Олега. Заболел он дома, о том, где и с кем из больных мог контактировать, вспомнить так и не смог. Прививаться считал необязательным, поскольку «все время на свежем воздухе».

Пишу и ловлю себя на мысли, что опять возвращаюсь к прививкам. Поймите, я уже даже не призываю вакцинироваться, я не топлю за «Спутник V» или «Ковивак», а Минздрав платит мне отнюдь не за агитацию – я по-прежнему обращаюсь к здравому смыслу.

Но вернемся к Олегу. В его случае все прошло довольно легко – отлежав 12 дней в стационаре и получив полагающийся ему кислород, антибиотики и гормоны, он отправился домой. Причем, последние три дня он провел, ожидая результата ПЦР-теста, поскольку отправляться домой с положительным результатом – это уже за гранью, дома родные и близкие.

Случай с Олегом довольно показателен – без тяжелых последствий. Можно сказать, отделался легким испугом. Но даже тут не все так однозначно – есть еще и постковидный синдром, вот, что не менее коварно, чем само острое заболевание.

О том, какие неприятные «сюрпризы» могут ожидать переболевших, будет моя следующая колонка. С примерами естественно, но, к сожалению, не такими позитивными, как в описанном выше случае.

P.S

До новых встреч на страницах «Комсомолки»! Будьте здоровы, и, пожалуйста, берегите себя!

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