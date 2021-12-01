Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 декабря 2021 13:25

Десять дней лежать на животе и бояться вернуться домой: Записки крымского врача из красной зоны

Медик по образованию и журналист по призванию Андрей Бороздин ведет для «Комсомолки» блог из ковидного госпиталя
Андрей Бороздин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Каждый день врачи видят тех, кто рискует здоровьем, отказавшись от вакцины.

Каждый день врачи видят тех, кто рискует здоровьем, отказавшись от вакцины.

Андрей Бороздин уже больше 25 лет совмещает медицину и работу в журналистике. Имея большой опыт работы в «скорой помощи», он не раз спасал жизни пациентам, а когда пришла очередная волна коронавируса, не задумываясь, сократил часы работы на крупнейшей крымской радиостанции и пошел в красную зону Бахчисарайской ЦРБ. О том, что происходит в стенах ковидного госпиталя, Андрей Бороздин еженедельно рассказывает на страницах КП-Крым в своей авторской колонке.

Вновь приветствую всех читателей «Комсомольской правды»! С момента выхода в свет моего первого очерка из красной зоны прошла неделя. За это время я успел получить довольно обширный багаж «обратной связи» - от комментариев в соцсетях и на сайте «КП», до очных бесед с коллегами и просто неравнодушными.

Как я и предполагал, реакция оказалась неоднозначной и довольно полярной. У меня даже довольно резко спросили: «Это ода Гинцбургу?».

Как мне кажется, Александр Леонидович в одах моих не нуждается, поэтому отвечу так: здесь я выражаю собственное мнение – человека, врача и журналиста, имеющего возможность наблюдать происходящее своими глазами непосредственно в гуще событий.

Андрей Бороздин ведет колонку для КП-Крым.

Андрей Бороздин ведет колонку для КП-Крым.

Увы, не могу написать, как это делают в титрах фильмов: «Все совпадения случайны, персонажи вымышлены», – люди реальны и истории их болезней не придуманы.

Олег, 34 года, строитель. Заболел внезапно, все началось с подъема температуры, затем присоединилась ковидная «классика», - пропали вкус и обоняние. Кстати, классическое течение с отказом нюха встречается все реже, на первый план выходит резкая утомляемость, выраженная слабость, приправленная кашлем и одышкой. Так вот, Олег внезапно осознал, что дышать ему все сложнее, что стоит обратиться за помощью, и не ошибся. На момент госпитализации температура тела была 38,6 градуса, сатурация (насыщение крови кислородом) – 86%.

В таких случаях я сразу объясняю пациентам, что нужно готовиться к тому, что ближайшие дней десять придется провести лежа на животе, в так называемой прон-позиции. Причем так придется лежать круглосуточно, да еще и с кислородной маской на лице. По своему опыту знаю, что это тяжело и неприятно, ведь для большинства людей это положение тела будет вынужденным, однако мера эта очень эффективна при пневмониях.

Ах, да про Олега. Заболел он дома, о том, где и с кем из больных мог контактировать, вспомнить так и не смог. Прививаться считал необязательным, поскольку «все время на свежем воздухе».

Пишу и ловлю себя на мысли, что опять возвращаюсь к прививкам. Поймите, я уже даже не призываю вакцинироваться, я не топлю за «Спутник V» или «Ковивак», а Минздрав платит мне отнюдь не за агитацию – я по-прежнему обращаюсь к здравому смыслу.

Но вернемся к Олегу. В его случае все прошло довольно легко – отлежав 12 дней в стационаре и получив полагающийся ему кислород, антибиотики и гормоны, он отправился домой. Причем, последние три дня он провел, ожидая результата ПЦР-теста, поскольку отправляться домой с положительным результатом – это уже за гранью, дома родные и близкие.

Случай с Олегом довольно показателен – без тяжелых последствий. Можно сказать, отделался легким испугом. Но даже тут не все так однозначно – есть еще и постковидный синдром, вот, что не менее коварно, чем само острое заболевание.

О том, какие неприятные «сюрпризы» могут ожидать переболевших, будет моя следующая колонка. С примерами естественно, но, к сожалению, не такими позитивными, как в описанном выше случае.

P.S

До новых встреч на страницах «Комсомолки»! Будьте здоровы, и, пожалуйста, берегите себя!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я умоляю всех и каждого - следуйте здравому смыслу»: Записки крымского врача из красной зоны

Медик по образования и журналист по призванию Андрей Бороздин ведет для «Комсомолки» блог из ковидного госпиталя (Подробнее)

КАРТИНА ДНЯ