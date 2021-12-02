Письмо Екатерины II о вакцинации, написанное по пути в Крым, продали на аукционе в Лондоне

Портрет Екатерины кисти Федора Рокотова

В Лондоне состоялся аукцион, на котором продали портрет императрицы Екатерины II и письмо о необходимости вакцинации, написанное во время путешествия в Крым.

Цена лота стартовала от 800 тысяч евро (78 миллионов рублей). Аукционные экспонаты ушли с молотка за 951 тысячу фунтов стерлингов (это более 93 миллионов рублей по нынешнему курсу), сообщили в аукционном доме MacDougalls’s.

Письмо Петру Румянцеву о вакцинации от оспы, 20 апреля 1787. Фото: macdougallauction.com

Портрет императрицы, который был продан на аукционе, был написан мастером парадного и камерного портрета Дмитрием Левицким. Вместе с портретом с молотка продали и письмо Екатерины II, адресованное графу Петру Румянцеву. Его самодержица писала по дороге из Киева в Крым в 1787 году. В нем императрица призвала всех прививаться от черной оспы.

- Граф Петр Александрович, среди других обязанностей управлений социального обеспечения во вверенных вам провинциях одной из важнейших должно быть введение прививки от оспы, которая, как мы знаем, наносит большой вред, особенно среди простых людей, - пишет Екатерина II.

По ее словам, прививка должна быть распространена повсеместно.

Это письмо считается первым известным документом о прививочной кампании в России. Екатерина II была первой в России, кто сделал прививку от оспы. При этом метод вакцинации в то время был очень опасным. У больного человека брали кровь, а потом здоровому разрезали руку и протягивали смоченную кровью инфицированного ткань или нитку. Императрице ввели кровь от крестьянского мальчика. Следом неприятную процедуру прошел ее 14-летний сын - будущий император Павел I. После этого иммунизацию прошли 150 человек из ближайшего окружения самодержицы.

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