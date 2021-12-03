Ледовые катки 2021-2022 в Симферополе: дата открытия, расписание, цены на билеты

В Симферополе для посетителей открыто три ледовых дворца Фото: Архив "КП"

Катание на коньках традиционно считается самым доступных из зимних видов развлечений. В крымской столице для любителей новогоднего досуга имеется целых три ледовых катка. «Комсомолка» рассказывает, где работают ледовые катки 2021-2022 в Симферополе.

«МЕГАНОМ»

Стоимость часа катания в «Меганоме» составляет от 250 рублей. В торговом центре можно не только покататься на коньках, но и пройти индивидуальное или групповое обучение с профессиональным тренером, обучиться фигурному катанию или отдать в секцию маленького ребенка. Ледовое поле составляет 700 квадратных метров, а в прокат доступно около 500 пар коньков на выбор.

Цены и скидки в тц "Меганом". Фото: официальный сайт торгового центра

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «КОНСОЛЬ-СПОРТ»

Также для студентов и детей до 12 лет действует скидка. Вместо 500 рублей они могут заплатить 250 или 300 рублей за часовой абонемент.

Самый большой каток в Симферополе - «Консоль-Спорт». Он всегда пользуется популярностью среди местных жителей благодаря хорошим ценам и большой площади. Прокат коньков в ледовом дворце входит в стоимость сеанса. За час на катке можно отдать от 250 до 500 рублей в зависимости от возраста и тарифа.

Цены и скидки в "Консоль - Спорт"

Цены и скидки в "Консоль - Спорт"

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «FM»

Еще один каток расположился в торговом центре «FM» на одном этаже с большими торгово-развлекательными точками и бутиками одежды. В зоне отдыха также работает кафе, в котором можно перекусить и отдохнуть после активных развлечений.

Для детей до 12 лет можно купить абонемент за 180 рублей, а для взрослых – за 300 со своими коньками и 360 с прокатом.

Хоть каток и уступает по размерам Ледовому дворцу, но за 8 лет он стал одним из самых любимых мест для тех, кто предпочитает не масштаб, а душевную и уютную атмосферу.

Цены и скидки в тц "ФМ"

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