Ледовые катки 2018-2019 в Крыму и Севастополе: расписание, цены на билеты, скидки

В теплом Крыму мест для катания на коньках не так много, как в Москве, Питере и других городах страны. Но при желании покружить на льду вы сможете. Правда, не под открытым небом, и не в компании снежинок, а в торговых и развлекательных центрах. Катки в Крыму есть только в них. На открытом воздухе их не открывают, потому что тяжело поддерживать необходимую для этого температуру воздуха.

Больше всего ледовых арен в Симферополе – целых три. Еще по одному катку есть в Ялте и Севастополе, панируют открыть еще в Керчи.

ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ

СИМФЕРОПОЛЬ

ТРК «Меганом»

Каток крытый. Работает круглогодично.

Адрес: ул. Евпаторийское шоссе, 8

Время работы: с 10.00 до 22.00

Телефон: +7 978 791 75 22

Цена: от 280 до 330 рублей в час в зависимости от времени суток, удлиненный сеанс 350 рублей, в праздничные дни до 400 рулей.

Дополнительные услуги:

- Заточка коньков 200 рублей

- Индивидуальные занятия с тренером 600 рублей

- Аренда защиты 30 рублей

Сайт: meganom.net/katok_meganom

ТРЦ «FM»

Каток крытый. Работает круглогодично.

Адрес: ул. Механизаторов 51

Время работы: с 10.00 до 21.00

Телефон: +7 (3652) 690-590

Цена: от 200 до 300 рублей в час

Дополнительные услуги: инструктор – 200 рулей за 30 минут

Заточка коньков – 150 рублей

Сайт: fm-centre.com/katok

Научиться кататься могут помочь инструкторы.Фото: Сергей НОВИКОВ

ТЦ «Гагаринский»

Каток крытый. Работает круглогодично.

Адрес: ул. Набережная, 75

Время работы: с 8.00 до 23.00

Телефон: +7 978 731 78 78

Цена: от 260 до 360 рублей в час, есть льготные тарифы для школьников, студентов и скидки для пенсионеров.

Дополнительные услуги:

Заточка коньков от 150 до 250 рублей.

Сайт: icepalace.net

ЯЛТА

ТРЦ «Конфетти»

Каток крытый. Работает круглогодично.

Адрес: ул. Большевистская, 10

Время работы: с 10.00 до 22.00, время массовых катаний для каждого дня разное, нужно уточнять.

Телефон: +7 978 228 00 75

Цена: от 150 до 300 рулей, детям, студентам и пенсионерам скидки.

Дополнительные услуги:

Заточка коньков 150 рублей

Сайт: vk.com/club116048341

СЕВАСТОПОЛЬ

Каток есть в ТЦ «Муссон», но с мая 2018 года он не работает. Торговый центр закрыт из-за нарушений правил пожарной безопасности. Откроют его только после того, как все недочеты будут устранены. Предварительно в 2019 году.

Ледяная горка

На период новогодних каникул планируется установка 6-метровой ледяной горки на площади Нахимова рядом с главной елкой. Но время ее работы пока не известно. В прошлом году аттракцион был бесплатным. Снежное покрытие выдерживает температуру воздуха до +15 градусов, так что кататься можно будет даже если резко потеплеет.

Горка будет работать на протяжении зимних каникул.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Арт-бухта

На месте бывшей танцплощадки Ивушка с 29 декабря откроют каток с синтетическим льдом.

Рядом разместят кинотеатр с навесом. Каток будет бесплатным.

Время работы: по будням с 12:00 до 20:00, по выходным и праздничным дням с 12:00 до 21:00.

Уличный кинотеатр под навесом будет работать с 18:00 до 21:00 и осуществлять трансляцию новогодних мультфильмов из фонда «Севастополькино».

КЕРЧЬ

В Керчи ледового катка пока нет, но в ближайшее время его планируют открыть. Сейчас проводятся работы для создания определенной толщины льда. На катке одновременно смогут кататься до 100 человек. Площадь ледовой арены 30 на 60 метров.

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