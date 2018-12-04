2018-12-05T11:58:35+03:00
Туризм

Летим в Крым на Новый год: Сколько стоят авиабилеты

Цены на билет из Москвы в Симферополь варьируют от 8 до 36 тысяч рублей с человека
Анастасия КУРДЮКОВА
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Крым - одно из самых популярных новогодних направлений у россиян.Крым - одно из самых популярных новогодних направлений у россиян.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В преддверии Нового года цены на авиабилеты резко поползли вверх. По некоторым направлениям стоимость уже выросла в два, а то и три раза.

По данным онлайн сервиса бронирования Biletix, Крым на новогодние праздники оказался на втором месте среди самых популярных туристических направлений. Больше всех провести зимние каникулы на полуострове хотят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга и Сургута.

Москва

Если уже сейчас (больше чем за 3 недели до зимних каникул) решите брать билет из Москвы в Симферополь на 30 декабря, то самый дешевый вариант без багажа обойдется вам в 12 700 рублей. Самая высокая цена сейчас 36 050.

31 декабря цена чуть ниже – 8 500 и тоже без багажа. Но насколько удобно лететь в канун Нового года, ведь еще нужно время, чтобы доехать до отеля, к примеру, в Ялту, и нарядиться.

Билеты обратно тоже не дешевые. 6 и 7 января из Крыма можно улететь за 9 800 рублей (без багажа).

Санкт-Петербург

Из Санкт-Петербурга в Крым 30 декабря билет без багажа обойдется в 15 000 рублей с человека, 31 декабря – от 8 000. Самый дорогой билет сейчас стоит 38 100.

Обратно из Симферополя 6 января можно улететь за 9 000, а 7 января за 10 900.

Екатеринбург

Из Екатеринбурга в Симферополь 30 декабря самый дешевый билет стоит 14 300 рублей, 31 декабря можно улететь за 10 200. Самый дорогой билет в Крым сейчас стоит 30 800.

Обратно 6 января вы можете взять билет за 10 800, а 7 января – 15 500.

Авиабилеты с каждым днем становятся все дороже и дороже. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Авиабилеты с каждым днем становятся все дороже и дороже.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Сургут

Из Сургута в Крым сейчас вы купите билет с вылетом 30 декабря за 21 500, это самое дешевое предложение. Самое дорогое – 66 600.

Обратно из Крыма 6 января можно улететь за 14 400 рублей.

Ханты-Мансийск

Из Ханты-Мансийска в Крым сейчас вы купите билет с вылетом 30 декабря за 13 500, это самое дешевое предложение. Самое дорогое – 52 900

Обратно из Крыма 6 января можно улететь за 12 900 рублей.

ЖДУТ 7 МИЛЛИОНОВ ТУРИСТОВ

В Крыму отдохнули уже больше 6,4 миллиона туристов, среди которых иностранные гости из 132 стран мира (США, Азия, Европа). На полуострове также отдыхали путешественники из Филиппин и Гондураса. Больше всего гостей приехали из соседней Украины – 1 миллион путешественников. До конца года в Крыму рассчитывают принять 7 миллионов туристов.

Сработал "эффект бумеранга". Украина и Америка поливает санкциями и грязью Россию и Крым, из-за этого люди начали интересоваться, что это за страна и за полуостров, и чем он так необходим Украине и США, - считает глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк.

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