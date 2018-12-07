Новый год-2019: Сколько стоит отметить праздник в Крыму

До Нового года осталось меньше месяца. Самое подходящее время запрыгнуть в улетающие сани к Деду Морозу и подыскать сказочное место для встречи долгожданного и любимого зимнего праздника.

По данным онлайн сервиса бронирования Biletix, Крым на новогодние праздники оказался на втором месте среди самых популярных туристических направлений в России после Сочи. Кстати, в прошлом году полуостров занимал шестую позицию.

Итак, если вы хотите провести зимние каникулы в Крыму, пора подыскивать жилье, пока ещё остались хорошие варианты.

Домик в горах

Если не представляете себе Новый год без снега, но при этом хочется, чтобы на улице было тепло и приятно гулять, тогда вам в горы. На новогодние каникулы отдыхающие любят снимать домики с сауной в Бахчисарайском районе или у подножья Ай-Петри.

Плюсы: Во-первых, это выгодно, если раскидать стоимость аренды на большую компанию, то выйдет дешевле, чем снимать номер в отеле.

Во-вторых, какой же Новый год без бани? Переживать из-за того, что не найдете свободных мест в Spa не нужно, да и раскошеливаться на нее тоже. Баньки есть в большинстве домиков в горах. И отдых в них - бесплатный бонус к аренде жилья.

В-третьих, вы будете первыми, кто слепит снеговика или поиграет в снежки, ведь именно в горах он выпадает чаще всего. В городах снега либо вообще нет, либо он быстро тает.

В-четвертых, потрясающий вид с балкона вашего номера.

Минусы: готовить и накрывать новогодний стол придется самим.

Цена: 20-30 тысяч рублей на компанию до 6-10 человек соответственно. В новогодние праздники цена действует при аренде дома от двух-трех дней, на сутки не сдадут. Некоторые хозяева сдают дома по этажам. После 8 января стоимость в два раза ниже.

В преддверии новогодний праздников на ЮБК открылся новый сад.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В отелях на широкую ногу

Если хочется встретить 2019 год в шумной компании, с выступлением звезд (группа Банд’Эрос, Томас Невегрин, Наргиз), конкурсами, подарками и всевозможными сюрпризами, при этом ничего не готовить и не заморачиваться, чем удивить гостей, тогда вас ждут в отелях у моря. К встрече предстоящего праздника здесь все уже готово. Вам остается только подобрать новогодний образ в соответствии с предстоящей вечеринкой. Это может быть праздник в стиле венецианской ночи, восточной сказки, ретро, фэнтези. Ну и не забыть купить подарки близким и друзьям.

Плюсы: 1. Не нужно накрывать стол, тратить деньги на продукты, а потом мыть посуду и убирать квартиру. Вы будете просто отдыхать.

2. Для деток в отелях продумана специальная программа. Ломать голову, чем занять свое чадо тоже не придется.

Минусы: банкет оплачивается отдельно. И новогодний вечер обойдется дороже, чем номер.

Цена: - в пятизвездочном отеле: номер на двоих - от 30 тысяч рублей на двоих. Банкет: от 12500 до 49000 за одно место за столиком в зависимости от их расположения. Дети до 3 лет бесплатно.

- в четырехзвездочном: от 12500 на двоих. Банкет: от 13 000 до 23 000 за одно место за столиком в зависимости от их расположения для взрослых, от 6 500 для детей.

- в трехзвездочном отеле: от 6 000 за двоих. Банкет: от 10 000 за одно место за столиком для взрослых, от 6 000 для детей.

Туристы уже вовсю бронируют номера. Больше всего спрос на Ялту.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Как сэкономить

В Крыму можно найти жилье по любой цене. Самые бюджетные варианты - это снять квартиру или номер в частном мини-отеле. Да, новогодней программы там не будет, но вы можете сами себе ее устроить: хотите, забронируйте столик в ресторане, отрывайтесь в клубе до утра или водите хороводы вокруг елки на набережной.

Плюсы: не нужно переплачивать втридорога за проживание в отеле, а также банкет, цены на который зашкаливают.

Минусы: придется самим придумывать новогодние развлечения. Но разве это минус? Квартиру на одни сутки на Новый год не сдадут, хозяева хотят заработать, так что обязательное условие - аренда на несколько дней.

Цена: аренда однокомнатной квартиры – от 2 000 при условии, что снимаете ее хотя бы на 5 дней. Номер в мини-отеле уровня трех звезд от 4 000 на двоих.

По сравнению с прошлым годом, цены поднялись на 15-20 процентов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

ЧТО С АВИАБИЛЕТАМИ

Цены на авиабилеты на новогодние праздники кусаются. Если уже сейчас решите брать билет из Москвы в Симферополь на 30 декабря, то самый дешевый вариант без багажа обойдется вам в 12 700. 31 декабря цена чуть ниже - 8 500 и тоже без багажа. Но насколько удобно лететь в канун Нового года, ведь еще нужно время, чтобы доехать до отеля, к примеру, в Ялту, и нарядиться. Билеты обратно тоже не дешевые. 6 и 7 января из Крыма можно улететь за 9 800 (без багажа).

КСТАТИ

Как развлечься на каникулах

Экскурсия в сафари-парк львов «Тайган» - 900 рублей с человека

Конные прогулки - от 600 рублей в час

По горам на квадроциклах - от 2 000 рублей в час

Экскурсии в пещеры - от 500 рублей

Полет на воздушном шаре с Дедом Морозом - от 20 000 рублей при условии хорошей погоды, до 4 человек.

Полет на аэроплане: от 3 до 8 тысяч рублей с человека. Стоимость зависит от места полета: в Феодосии, Судаке, Коктебеле дешевле, на ЮБК дороже.

Погружение с аквалангом - от 3500 рублей с человека. В период зимних каникул в стоимость входит: поедание мандаринок, распитие шампанского и хороводы вокруг елки, установленной под водой.

Города уже начали наряжать к новогодним праздникам.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

ЦИФРА

ЖДУТ 7 МИЛЛИОНОВ ТУРИСТОВ

В Крыму отдохнули уже более 6,4 млн туристов, среди которых иностранные гости из 132 стран мира (США, Азия, Европа). Больше всего туристов приехали из соседней Украины - 1 млн человек. До конца года в Крыму рассчитывают принять 7 миллионов туристов.

- Сработал «эффект бумеранга». На западе грозят санкциями и поливают грязью Россию и, в частности, Крым, и из-за этого люди начали интересоваться, что это за такой у нас полуостров, и чем он так необходим Украине и США, - считает глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк.

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