Коронавирус в Крыму, последние новости на 4 декабря: еще 403 заболевших

На Крымском полуострове действуют антиковидные ограничения. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Крымском полуострове сбавились темпы распространения коронавирусной инфекции, поэтому в республике сделали менее жесткими антиковидные ограничения для тех, кто уже привился от коронавируса и получил заветный QR-код. Власти Крыма объявили о возобновлении с середины декабря бесплатного проезда в общественном транспорте для лиц 60+ лет, вакцинированных против CОVID-19. Но тем, у кого нет сертификата о прививке или перенесенном заболевании, придется платить за проезд из своего кармана.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения РК.

За минувшие сутки, как сообщили в министерстве здравоохранения Республики Крым, в регионе зафиксировали 403 случая новой коронавирусной инфекции. За все время пандемии выявлено 121 161 мужчин и женщин, у кого положительный тест на коронавирус. Сумели справится с опасной хворью и выздороветь 408 человек, за весь период пандемии коронавируса 110 577.

К сожалению, не удалось избежать летальных исходов. Ковид забрал 3705 человеческих жизней, причем 24 смерти – это итог прошедших суток. .

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое Севастополе на 4 декабря выявили 197 новых случаев заболевания ковидом. 106 мужчин и женщин выписали из больниц после выздоровления. Спасти врачам удалось не всех: умерли 6 человек в возрасте от 59 до 84 лет.

В информации на официальном сайте Правительства Севастополя также сообщается, что всего за время пандемии зафиксировано 1 719 умерших от CОVID-19.

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